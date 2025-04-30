У квітні Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №12230, який серед іншого скасовує право орендаря на викуп комунального чи державного приміщення без аукціону, якщо він провів у ньому невід’ємні поліпшення – ремонт чи перебудову. Цією лазівкою роками користувались недобросовісні орендарі, аби приорітетно й без торгів приватизувати майно.

ZAXID.NET пояснює, що передбачає закон та як громади тепер можуть захистити комунальну власність.

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Куплю приміщення за 25% від ціни

Щороку держава та громади левову частку бюджету заробляють від здачі майна в оренду. У 2024 році загалом оголосили понад 10 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна, 65% із яких завершились підписанням договорів. Наприклад, у 2024 році Львівська міська рада на здачі в оренду комунального майна заробила майже 103,6 млн грн. Ще 20 млн грн від оренди комунального майна надійшло до державного бюджету. Йдеться про земельні ділянки, окремі приміщення або цілі будівлі.

У березні 2018 року Верховна Рада ухвалила ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» про приватизацію державного комунального майна, що передбачав приватизацію способом викупу. Цей спосіб можна було застосовувати лише у випадку, коли орендар провів у приміщенні невід’ємні поліпшення, наприклад, ремонт чи перебудову. Ці роботи орендар мав погоджувати із власником, однак якщо вартість цих поліпшень перевищує 25%, то орендар мав право викупити це майно без аукціону.

Серед головних умов до орендаря була відсутність заборгованості з орендної плати, а здійснення невід’ємних поліпшень підтверджується відповідними експертизами.

У 2018 році Львівська міська рада затвердила спеціальний Порядок, який передбачав умови, за якими орендарю могли погодити проведення ремонту з подальшим викупом. Зокрема, до невід’ємних поліпшень міська рада зарахувала ремонт фасаду, будівельні роботи, заміну комунікацій та реставрацію.

«Оцінку вартості об’єкта і невід’ємних поліпшень замовляє сам орендар, що дозволяє маніпулювати з цифрами, занизити фактичну вартість майна і в результаті купити його за копійки без конкуренції. Усе це відбувалось за благословіння місцевої влади, яка або свідомо не бачить заниженої вартості майна, або викуповує комунальну власність собі-коханому через дружні фірми. Через це страждають мешканці громад: їх майно розбазарюється, натомість у місцевий бюджет замість ринкової ціни викупленого майна надходять крихти», – пояснювала голова комітету антикорупційної політики та одна з ініціаторок законопроєкту Анастасія Радіна.

Як це працювало на прикладі

Аби на прикладі пояснити, яким чином громади несуть мільйонні збитки через приватизацію майна внаслідок проведення невід’ємних поліпшень, ZAXID.NET пропонує кейс із двома кам’яницями на пл. Ринок у центрі Львова.

Із 2013 року ГО «Інститут політичних технологій», яку очолює колишній львівський податківець Орест Вітик, взяло в оренду комунальні приміщення першого поверху площею 26,7 м2 на пл. Ринок, 7 та приміщення площею 104,1 м2 на пл. Ринок, 8. У 2017 році громадська організація звернулася до Львівської міської ради з проханням внести ці приміщення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Своє прохання ГО аргументувала тим, що за роки оренди вклала в цю нерухомість понад 25% від загальної вартості, а тому має змогу викупити її без аукціону. Зокрема, за підрахунками ГО, у приміщеннях замінили електромережі та встановили трансформатор. Вартість робіт становить майже 12 тис. грн. При цьому, загальна ринкова вартість майна на пл. Ринок, 7 становить 4,6 млн грн, а на пл. Ринок, 8 – 18,2 млн грн.

Однак міська рада заяву ГО не розглянула, стверджуючи, що ГО не зверталась до управління комунальної власності, на балансі якого перебуває приміщення, за дозволом на проведення ремонту, тому й не мала права його проводити. В управлінні комунальної власності зауважили, що дозвіл на викуп приміщення його орендарем є неконкурентним і порушує законодавство про закупівлі.

Із 2018 року суд розглядав справу в кількох інстанціях. У 2024 році ГО виграла Господарський суд, однак Західний апеляційний господарський суд в задоволенні позову ГО «Інститут політичних технологій» відмовив й у березня 2025 року Верховний Суд зрештою справу закрив, заборонивши приватизацію кам’яниць без аукціону.

Що змінилося

Закон і надалі визнає право орендаря на проведення невід’ємних поліпшень, однак зобов’язує власників все одно виставляти його на аукціон із відповідною поміткою. При цьому, орендар матиме право викупу цього майна на аукціоні за найвищою ціною, яка була запропонована під час торгів.

Для цього орендар має виконати такі умови:

отримати письмову згоду на ремонт орендованого майна у власника;

здійснити поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від цілого об’єкта, на суму понад 25% від загальної вартості;

пройти будівельну експертизу, що засвідчить невід’ємні поліпшення;

належно виконувати умови договору тане мати боргів.

Лише за умови виконання цих пунктів орендар може брати участь у аукціоні з приватизації. Крім цього, Кабмін має окремо розробити механізм компенсації орендарю вартості проведеного ремонту, у випадку, якщо переможцем аукціону стане інший власник. Або зарахувати цю суму у загальну вартість лоту.

«Замість безальтернативного викупу майна орендарем через невід’ємні поліпшення встановлює відкриті прозорі аукціони з продажу такого майна, де орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна – за реальними, а не підробними розрахунками», – зазначила Анастасія Радіна.

Переважне право викупити це майно орендар матиме лише у випадку, якщо він буде єдиним учасником торгів.