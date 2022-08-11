У компанії вважають, що люди продовжуватимуть часто літати, незважаючи на зростання вартості життя

Виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що «ера авіаквитків за 10 євро закінчилася». За його словами, компанія більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості пального.

В ефірі радіо BBC О'Лірі зазначив, що cередній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро торік до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років, повідомляє «Європейська правда».

«Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи – за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро – я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років», – сказав він.

Водночас, О'Лірі вважає, що люди продовжуватимуть часто літати, незважаючи на зростання вартості життя.

Зазначається, що, оскільки в останні десятиліття вартість авіаквитків стала нижчою, кількість рейсів збільшилася і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки. Тож такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air, боролися за надання недорогих послуг та пропонували акційні ціни на квитки.