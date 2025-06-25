Ідеться про ділянку площею 9,4 га на вул. Конюшинній, 28-30, що на околиці Львова

Господарський суд Львівської області відмовився скасувати право власності на 9,4 га землі на вул. Конюшинній у Львові. За цією ділянкою без відома міської ради зареєстрували право комунальної власності та передали в користування компанії колишнього голови ОВА Юрія Турянського, а позов до суду в його інтересах подала Львівська ОВА.

Йдеться про ділянку площею 9,4 га на вул. Конюшинній, 28-30, яка завдяки махінаціям із документами перейшла в користування ТзДВ «Львівська автоколона №2207». Через приватну нотаріуску Людмилу Волинську компанія зареєструвала на ділянку право власності за ЛМР та право постійного користування за собою. Причому ці дії з міськрадою не погоджували. Підставою для реєстрації права власності став державний акт 1982 року, який втратив чинність.

Після того, як у 2022 році ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області зареєструвало право власності на ділянку за ЛМР із правом постійного користування для приватного ТДВ «Львівська автоколона №2207», міська рада звернулася в суд. За клопотанням «Львівської автоколони №2207» з липня 2024 року розгляд цієї справи зупинений Господарським та Західним апеляційними господарським судами.

Її розгляд зупинили через інший позов, який подала Львівська ОВА до Львівської міської ради з вимогою скасувати реєстрацію права власності за ЛМР та право користування ділянкою за «Львівською автоколоною №2207». Подати цей позов юристів ЛОВА спонукала адвокатка власника ТзДВ «Львівська автоколона №2207» Юрія Турянського Світлана Цукорник. В обґрунтуванні позову юристи ЛОВА наполягають, що при внесені даних у земельний кадастр реєстратори помилково вказали комунальну форму власності замість державної.

Попри тривав судовий розгляд справи, у листопаді 2023 року на цій ділянці почали незаконні будівельні роботи, а міськрада звернулась у поліцію. Зараз за рішенням суду земля перебуває під арештом. 9 червня Господарський суд відмовився задовольнити позов ЛОВА та скасувати право власності на 9,4 га землі на вул. Конюшинній за ЛМР.

Раніше ZAXID.NET детально описував схему, за якою загалом 11 га комунальної землі на західній околиці Львова перейшло в користування фірми екс-голови Львівської ОДА та голови відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області Юрія Турянського. Ділянка 9,4 га є частиною більшої ділянки на вул. Конюшинній. Із 1982 року вона була в користуванні державної «Автоколони №2207». Після розпаду СРСР на базі держпідприємства створили ВАТ «Львівське АТП 24654», серед членів наглядової ради якого опинився Юрій Турянський.

Пізніше він через суди скупив майно, яке було на комунальній землі, та зареєстрував за ним право власності. Згодом Юрій Турянський став одноосібним власником ВАТ «Львівське АТП 24654», а у 2019 році перейменував компанію на ТДВ «Львівська автоколона №2207».