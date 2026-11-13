Україна та Росія обговорювали здійснення гуманітарної місії в інших населених пунктах Херсонщини

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що не обговорював з російською стороною гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині. За його словами, він дізнався про такий намір РФ від журналістів. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив у своєму телеграм-каналі у п’ятницю, 13 листопада.

Дмитро Лубінець розповів, що разом із російською стороною справді склали перелік потенційних населених пунктів для проведення гуманітарної місії за прикладом Олешок. Проте Костянтинівки немає у цьому переліку. Омбудсмен повідомив, що дізнався про намір Росії здійснити там гуманітарну операцію із засобів масової інформації.

«Костянтинівка взагалі не лунала серед тих населених пунктів, де можуть бути організовані подібні гуманітарні місії, хоча попередній список у нас є. Проте ми в першу чергу зосередили свою увагу на Херсонській області», – розповів Дмитро Лубінець.

Також Дмитро Лубінець поставив під сумнів заяви росіян про нібито можливість розмінувати шляхи до Костянтинівки протягом п’яти днів. Омбудсмен наголосив, що лише підготовка до такої операції може тривати кілька тижнів.

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Нагадаємо, 12 листопада російський диктатор Владімір Путін заявив, що хоче здійснити у Костянтинівці на Донеччині таку ж гуманітарну місію, як в Олешках на Херсонщині. Він також стверджував, що місто контролюють російські військові, які зможуть розмінувати шляхи до нього протягом п’яти днів.