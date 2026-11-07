Частина жителів Олешок виписалась з лікарень

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що частина жителів Олешок на Херсонщині, яких евакуювали в межах гуманітарної місії, уже завершила лікування у стаціонарі та виписалася з медзакладів. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив у своєму телеграм-каналі.

Омбудсмен наголосив, що з лікарень виписали тих, хто має родичів чи знайомих на неокупованій території України. Решті жителів Херсонщини продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу, зокрема оформлювати необхідні документи.

«Українців ще від початку забезпечили необхідними речами (телефонами, одягом, засобами особистої гігієни), безпосередньо на місці в лікарні організували оформлення банківських карток, ідентифікаційних кодів і паспортів. Київський ЦНАП допоміг із довідками ВПО. Також люди подали заяви на отримання допомоги на проживання через Пенсійний фонд України», – повідомив Дмитро Лубінець.

Крім того, ті, хто має проблеми з зором, отримали додаткові 3 тис. грн для купівлі окулярів. Уповноважений з прав людини повідомив, що держава забезпечить тимчасовим житлом тих, хто цього потребує. Також Офіс омбудсмена допоможе людям дістатися до регіонів, які вони обрали для подальшого проживання.

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Нагадаємо, з 27 жовтня до 22:59 1 листопада Україна та Росія дотримувалися режиму тиші на Херсонщині, щоб спільно реалізувати гуманітарну місію в Олешках. Спочатку сапери розмінували дороги до Олешок, а потім туди прибули представники України, Росії та США, оскільки місія відбувалася під патронатом Меланії Трамп. Українську групу очолював Дмитро Лубінець, російську – Яна Лантратова. До міста доставили їжу, ліки та інші необхідні речі, а також організували евакуацію тих, хто вирішив виїхати з населеного пункту. Люди самостійно обирали країну, до якої бажали евакуюватися.

Після завершення місії Дмитро Лубінець заявив, що сторони домовилися не розголошувати кількість людей, евакуйованих до України та Росії. Водночас він зауважив, що таку інформацію публікували «неукраїнські журналісти». Ймовірно, омбудсмен мав на увазі допис російського пропагандиста Владіміра Романова, який 30 жовтня повідомив, що на підконтрольну уряду України територію виїхали 17 автобусів із жителями Олешок, тоді як до Росії – чотири. Згодом Романов видалив цю інформацію.