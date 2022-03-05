Лукашенко хоче збудувати морські порти на території на «російської Балтики»

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про плани збудувати два білоруські морські порти на узбережжі Балтійського моря. Про це 5 березня повідомив провладний білоруський телеграм-канал «Пул Первого».

За словами Лукашенка, будівництво портів він узгодив з Путіним ще до початку війни в Україні.

«Нам потрібні свої порти. Тому в оперативному порядку було визначено місця. Місця дуже добрі. Мені вже доповіли. Разом поїдемо навесні. Може, у червні місяці. Подивимося, як там триває будівництво. Протягом двох років у нас там будуть порти. Ми вантажитимемо свої вантажі там у своїх портах, – заявив Олександр Лукашенко.

Варто нагадати, що Білорусь не має безпосереднього виходу до моря, а росіянам належить лише незначна частина узбережжя в районі Калінінграда і Фінської затоки і навряд чи вони погодяться на будівництво білоруських портів поруч зі своїми. Натомість майже усе узбережжя у регіоні належить іншим балтійським країнам – Литві, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про виключення Росії з Ради держав Балтійського моря через вторнення російських військ в Україну. У цій війні Білорусь виступає союзником Росії.