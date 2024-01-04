69-річний Лукашенко з 1994 року керує Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко схвалив поправки до закону про президента, що надають йому та його сім’ї гарантії недоторканості, довічну охорону і право на державну нерухомість після припинення повноважень. Відповідний документ він підписав у середу, 3 січня, йдеться на сайті президента Білорусі.

Оновлений документ «Про зміну Закону Республіки Білорусь «Про Президента Республіки Білорусь»« оформлено у зв'язку з оновленою Конституцією країни, яку чинне керівництво країни вводить із 15 березня 2024 року.

Як пише білоруська служба «Радіо Свобода» зміни щодо усіх гарантій президента, за винятком заробітної плати, поширюються на членів його сім'ї на час його перебування на посаді. Також у документі зафіксовано гарантії для президента, який припинив виконання своїх повноважень, та членів його сім’ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей, зокрема й повнолітніх).

Закон дає право Лукашенкові після відставки стати делегатом Всебілоруських народних зборів та довічним членом верхньої палати парламенту. Йому призначається довічна допомога в розмірі зарплати чинного президента, надаються гарантії медичного забезпечення президентського рівня, державна охорона, право користуватися помічниками, а також доступ до урядового зв’язку.

У проекті також є нова стаття, за якою поховання та увічнення пам'яті президента, здійснюються коштом держбюджету.

Згідно з оновленим законом главою Білорусі може стати її громадянин за народженням, не молодший за 40 років, який має виборче право, постійно проживає в країні не менше ніж 20 років перед виборами, не має та не мав громадянства іноземної держави, посвідки на проживання, іншого документа іноземної держави, що дає право на пільги та інші переваги. Як зазначають фахівці, таким чином, від участі у виборах фактично дискваліфіковані представники опозиції, які свого часу були змушені покинути країну.

Зауважимо, що 69-річний Лукашенко з 1994 року керує Білоруссю, його сім разів оголошували переможцем президентських виборів. Ухвалені 2022 року поправки до Конституції забороняють йому обіймати посаду два терміни поспіль.