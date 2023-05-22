На початку травня Протасевичу дали 8 років колонії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував одного із засновників каналу Nexta Романа Протасевича. Про це повідомляє білоруське видання «Белта».

На початку травня Протасевичу дали 8 років колонії за «змову заради захоплення влади». Протасевич був присутній у залі суду під час оголошення вироку. Його не взяли під варту, суд залишив колишній запобіжний захід до набуття чинності вироку – домашній арешт. На запитання, чи оскаржуватиме він вирок, Протасевич відмовився від коментарів.

Канал Nexta став широко відомим через висвітлення білоруських протестів 2020 року. Спершу він функціонував суто як Telegram-канал, що координував протести, але згодом перейшов також на YouTube, Facebook та інші соцмережі. Після завершення протестів Верховний суд Білорусі оголосив Nexta «терористичною організацією». Наразі його діяльність заборонена на території країни. Тепер Nexta висвітлює в основному війну Росії проти України з проукраїнських позицій, критикуючи при цьому владу Білорусі за підтримку Росії.

У листопаді 2020 року КДБ Білорусі вніс одного із засновників Протасевича до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. У травні 2021 року в Мінську через неправдиве повідомлення про мінування здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На його борту перебували Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після посадки літака їх заарештували, а наприкінці червня стало відомо, що Сапегу та Протасевича перевели під домашній арешт.

Білоруські слідчі заявили, що вони нібито вирішили співпрацювати зі слідством. Софію Сапегу суд у Білорусі раніше засудив до шести років колонії. У січні цього року Олександр Лукашенко відмовився помилувати її.