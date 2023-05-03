Білоруський суд оголосив вирок Роману Протасевичу, Степану Путілі і Яну Рудику

У середу, 3 травня, у Мінську засудили засновників популярного білоруського опозиційного ЗМІ Nexta. Про це повідомляє провладне видання Sputnik Білорусь.

Зазначається, що Роману Протасевичу призначили 8 років колонії посиленого режиму [вирок дещо пом'якшили, оскільки він погодився співпрацювати зі слідством], Степану Путілі – 20 років, Яну Рудику – 19 років.

Протасевич був присутній у залі суду під час оголошення вироку. Його не взяли під варту, суд залишив колишній запобіжний захід до набуття чинності вироку – домашній арешт. На запитання, чи оскаржуватиме він вирок, Протасевич відмовився від коментарів. Степану Путілі та Яну Рудику вирок оголосили заочно, оскільки вони наразі перебувають за кордоном.

За версією сторони обвинувачення, фігуранти в різний час з 2020 року, перебуваючи переважно в Польщі, начебто виконували «загальний план змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом», публікували у Telegram каналах інформаційні матеріали, які нібито мають «деструктивні цілі». Крім того, обвинувачені нібито закликали протестно налаштованих громадян «здійснювати акти тероризму».

Канал Nexta став широко відомим через висвітлення білоруських протестів 2020 року. Спершу він функціонував суто як Telegram-канал, що координував протести, але згодом перейшов також на YouTube, Facebook та інші соцмережі. Після завершення протестів Верховний суд Білорусі оголосив Nexta «терористичною організацією». Наразі його діяльність заборонена на території країни. Тепер Nexta висвітлює в основному війну Росії проти України з проукраїнських позицій, критикуючи при цьому владу Білорусі за підтримку Росії.

У листопаді 2020 року КДБ Білорусі вніс одного із засновників Протасевича до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. У травні 2021 року в Мінську через неправдиве повідомлення про мінування здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На його борту перебували Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після посадки літака їх заарештували, наприкінці червня стало відомо, що Сапегу та Протасевича перевели під домашній арешт. Білоруські слідчі заявили, що вони нібито вирішили співпрацювати зі слідством. Софію Сапегу суд у Білорусі раніше засудив до шести років колонії. У січні цього року Олександр Лукашенко відмовився помилувати її.