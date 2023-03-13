Ебрагім Раїсі та Алєксандр Лукашенко

Держдепартамент США вважає, що візит Алєксандра Лукашенка до Ірану є «в певному сенсі продовженням поглиблення відносин між Іраном і Росією». Про це повідомляє CNN.

«Це те, за чим ми дуже уважно стежимо. Це двоє птахів, і часто вони злітаються разом», – сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.

Зазначається, що Лукашенко зустрівся в Тегерані в понеділок з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Вони підписали дорожню карту всебічної співпраці між країнами на 2023-2026 роки.

«Сьогодні ми досягли домовленості щодо всеосяжної дорожньої карти між Іраном та Білоруссю до 2026 року», - сказав Раїсі під час спільної з Лукашенком конференції за підсумками переговорів.

«Ця всеосяжна дорожня карта між Іраном та Білоруссю описує політичні та економічні умови та охоплює всі сфери інтересів двох країн», - додав він.

Президент Ірану також заявив, що Тегеран перетворив санкції США та Заходу на можливості для себе і готовий поділитися своїм досвідом боротьби з санкціями з «дружньою» Білоруссю. Обидві країни виступають проти «унілатералізму», додав Раїсі.

Лукашенко також зустрівся із верховним лідером Ірану Алі Хоссейні Хаменеї.

Самопроголошений лідер Білорусі заявив, що санкції можна перетворити на можливості, і додав, що він з нетерпінням чекає на розширення економічних відносин з Іраном. Сторони домовилися встановити ціль у розмірі 100 мільйонів доларів для двосторонньої торгівлі цього року.

«І Іран, і Білорусь хочуть бачити справедливий багатополярний світ... Дві країни повністю довіряють одна одній, і їх дві країни також підтримують розширення відносин», – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що «з великою повагою спостерігав за завзятістю, з якою (іранський – ред.) народ чинить опір зовнішньому тиску, спробам нав'язати йому чужу волю».

«І я бачу, що, незважаючи ні на що, ви розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику», - додав він про спірну ядерну програму Ірану, яка викликала жорсткі міжнародні санкції проти країни.

Зауважимо, що білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко в основному їздить лише до свого російського колеги Владіміра Путіна. Однак, у січні цього року він також побував із державним візитом у столиці Зімбабве Хараре і літав до Об'єднаних Арабських Еміратів. Також він побував у Китаї, де підписав низку важливих документів про співпрацю між країнами.

Білорусь не є прямим учасником розв’язаної Росією війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку Росії. У лютому минулого року влада Білорусі дозволила російським військам увійти в Україну через білоруську територію.

Натомість з початку війни Іран зміцнив свої зв’язки з російською армією, включаючи поставки бойових безпілотників військам РФ.