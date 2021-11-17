Лукашенко висунув свої вимоги в телефонній розмові з Ангелою Меркель

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в обмін на припинення міграційної кризи хоче, щоб його визнали президентом та зняли санкції. Про це міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Ліймец розповіла в інтерв'ю ETV.

Відповідаючи на питання, які вимоги Лукашенко висунув в телефонній розмові з Ангелою Меркель, Ліймец заявила, що йдеться саме про фактичний шатнаж зі сторони лідера білоруського режиму.

«Він хоче, щоб санкції зупинились і щоб його визнали главою держави, щоб він міг залишатися на посаді», – заявила Ліймец, додавши, що проти Лукашенка, навпаки, треба вводити нові санкції.

«Важливо, щоб Європейський союз залишався єдиним і здійснював вплив на Білорусь шляхом дій», – сказала міністерка.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійши тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників. За інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Наразі вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон.

ЄС звинувачує у цих подіях режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і вважає, щотаким чином він мститься за санкції, запроваджені за придушення опозиції і протестів.