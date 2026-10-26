Лула де Сілва став першим президентом за понад 40 років, який переміг попри поразку в першому турі виборів

На президентських виборах у Бразилії вчетверте переміг чинний президент-соціаліст Луїс Інасіу Лула да Сілва. Про це повідомило агентство Reuters.

У неділю, 25 жовтня, виборчий суд країни повідомив, що Лула де Сілва здобув четвертий термін. Його обрання відбулося попри опитування, антиурядові настрої в країні та поразку в першому турі президентських виборів.

80-річний Лула де Сілва отримав 51,79% (64 млн голосів), а його опонент – 45-річний син експрезидента Жаїра Болсонару, правий політик Флавіу Болсонару – 48,21% (59 млн). У першому турі Лула програв Болсонару з результатом 53,7 млн голосів проти понад 56 млн голосів. Зазначається, що Лула де Сілва став першим кандидатом у президенти з 1980 року, який переміг на виборах після поразки у першому турі.

Флавіо Болсонару відмовився визнати поразку та заявив, що вимагатиме анулювання результатів. Він заявив, що звернеться з вимогою анулювати вибори через рішення судді Верховного суду, яке продовжило голосування на дві години. Водночас команда Болсонару також просила продовжити голосування через дощі у традиційно консервативних регіонах.

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До слова, у 2022 році батько Флавіу, Жаїр Болсонару, також не визнав поразки Лулі де Сілві на виборах, після чого у країні відбулися протести його прихильників. У січні 2023 року праві сили штурмували урядові будівлі.

У 2025 році Болсонару засудили до 27 років і трьох місяців ув'язнення після того, як його визнали винним у підготовці державного перевороту з наміром залишитися при владі після поразки на виборах.