«Зелено-білі» спробують піднятись у топ-5 УПЛ

У понеділок, 14 квітня, 24-й тур чемпіонату України закриватиме дуель між «Інгульцем» та «Карпатами». Гра відбудеться в Олександрії на стадіон КСК «Ніка» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Дмитро Євтухов (Дніпро), а за VAR відповідатиме Олександр Солов’ян (Київська область).

Безпрограшна серія «Карпат» сягнула вже 5 матчів і дуель з відвертим аутсайдером – хороша можливість продовжити сталу позитивну традицію. Щобільше, у разі перемоги «зелено-білі» зможуть піднятись у топ-5, обійшовши «Кривбас». Ще одна інтрига протистояння – постать тренера «Карпат»: саме з «Інгульця» Владислав Лупашко перейшов у львівську команду й обіграти свій колишній клуб – питання честі для наставника «левів».

Своєю чергою не може втрачати очок і команда з Петрового. Підопічні Василя Кобіна йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми і є чи не головними претендентами на пониження у класі.

Цікаво, що в останніх десяти матчах за участю «Інгульця» відзначається лише одна команда – тричі це вдавалося самим петровцям, п’ять разів забивали їхні суперники, а ще двічі було зафіксовано нульові нічиї.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Карпати». На їхню перемогу дають 1,55, тоді як успіх «Інгульця» оцінюють у 6,70. Нічия котирується у 4,10. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,38, тоді як тотал менше 2,5 – 1,58.

Найбільше шансів забити у «Карпат» мають Ігор Краснопір (2,50) та Амбросій Чачуа (3,00), тоді як в «Інгульці» роблять ставку на Валерія Сада та Сергія Кисленка (обидва по 5,50).

Де дивитися матч 24-го туру УПЛ між «Інгульцем» та «Карпатами»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.