Луценко заявив про потребу примусової психіатричної експертизи Надії Савченко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко спрогнозував проведення примусової психіатричної експертизи позафракційного народного депутата Надії Савченко. Про це він заявив на засіданні регламентного комітету Верховної Ради у четвер під час розгляду його подань на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко, пише «Інтерфакс-Україна».
«Суд і лише суд з'ясовуватиме, чи правильні ці звинувачення, або можна повірити вам в умисному продукуванні сюрреалізм? Звісно, після судової дії, яка називається «примусова психіатрична експертиза», - заявив Юрій Луценко.
Він також зачитав статті Кримінального кодексу України, які слідство інкримінує народному депутату.
Як повідомлялося, за підсумками засідання регламентний комітет у своїх висновках визнав законними, достатніми та обґрунтованими подання генпрокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко. Таке рішення комітет ухвалив на засіданні у четвер вранці і передав його спікеру Верховної Ради, після чого подання на позбавлення недоторканності можуть бути внесені на розгляд народних депутатів у сесійній залі.
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