Комітет Верховної Ради рекомендував зняти з Надії Савченко недоторканність

Парламенту рекомендували зняти недоторканість з депутатки Надії Савченко

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту надати дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Надія Савченко підтвердила, що дійсно причетна до вивезення зброї з непідконтрольних територій Донбасу. Вона запевняє, що це була спецоперація.

Депутатка також погодилася, що наведені Луценком факти правдиві, але мотивація у неї була зовсім інша, а інформацію прокуратура перекрутила.

Перед цим Савченко сказала Луценку: «Прийшли на крові і підете з кров'ю».

Після голосування комітету подання ще має підтримати на своєму засіданні Верховна Рада.

Нагадаємо, депутатку Надію Савченко викликали на допит до СБУ у зв'язку з розслідуванням провадження щодо арештованого переговорника Володимира Рубана. Сама депутатка заявила, що вимагає вручити повістку на допит в СБУ їй особисто в руки.