Земельну ділянку на вулиці Івана Корсака у Луцьку продали з аукціону за 8,5 млн грн

Луцька міська рада продала з аукціону ділянку площею 0,16 гектара на околиці міста, на вулиці Івана Корсака. Землю за 8,5 млн грн придбала фірма «Завод “Горсталь”» з Горохова, яка зуміла перебити ставки 17 інших учасників аукціону. Про це повідомило 31 жовтня видання «Сила правди».

Аукціон відбувся в електронній системі Prozorro.Продажі. Ділянку неподалік розважального центру «Адреналін Сіті» вирішили виставити на торги ще в червні 2025 року. Земля призначена для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі.

Аукціон відбувся на початку серпня й зібрав 18 учасників – від приватних підприємців до великих компаній. Під час торгів ціна зросла майже у сім разів – з 1,2 до 8,5 млн грн. У результаті торгів перемогла фірма «Завод “Горсталь”», друге місце посіла підприємиця Галина Шевчук із пропозицією 6,4 млн грн.

Договір купівлі-продажу підписали 1 вересня. Окрім основної суми, покупець компенсував ще 620 тис. грн за відновну вартість зелених насаджень на території.

ТОВ «Завод “Горсталь”» працює в Горохові вже майже 15 років і спеціалізується на литті чавуну. Власник і керівник підприємства – Андрій Самков із Нововолинська. Компанія має ліцензію на перевезення небезпечних вантажів і демонструє стабільне зростання доходів: зі 171 млн грн у 2022 році до понад 349 млн у 2024-му.

Самков також володіє ТОВ «Завод “Промлит”» у Нововолинську і «Торговим домом “Західна ливарна група”» в Горохові.