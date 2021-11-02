На підприємстві «Парки і сквери» Богдан Феденчук працював з 2017 року

Луцький міський голова Ігор Поліщук звільнив керівника підприємства «Парки і сквери» Богдана Феденчука через перевитрати пального. Зокрема, на транспорті підприємства начебто не було жодного працюючого спідометра, що й призвело до перевитрат пального. Сам Богдан Феденчук запевнив ZAXID.NET, що він написав заяву на звільнення ще два тижні тому.

Про звільнення Богдана Феденчука луцький міський голова Ігор Поліщук розповів під час оперативної наради у вівторок, 2 листопада. За його словами, директор підприємства «Парки і сквери» допустив перевитрати пального.

«Не було на жодному автомобілі працюючого спідометра, що призвело до витрат паливно-мастильних матеріалів. В той час, коли директор був у відпустці, а його обов'язки виконував заступник, зменшилось в рази використання пального», – заявив міський голова.

За його словами, ще на початку серпня Богдан Феденчук мав дати пояснення щодо цих порушень, втім, цього він не зробив. Аналогічно він не представив план розвитку підприємства. Все це стало причинами звільнення.

Втім, сам Богдан Феденчук певнить, що він звільнився за власним бажанням. У коментарі ZAXID.NET він заявив, що два тижні тому написав заяву на звільнення через проблеми зі здоров'ям.

«Я навіть не знав, що там [на оперативній нараді] сказали таке. Вперше від вас почув. Це не зовсім правда. В мене по особистих причинах [звільнення]. Я хворію», – пояснив він. У відповідь на питання, чому ж мер Луцька звинуватив Богдана Феденчука у порушенні фінансової дисципліни, чоловік запевнив, що не знає, але міському голові «видніше».

Зазначимо, що Богдан Феденчук працював у КП «Парки і сквери» з 2017 року. Зокрема, у травні він став заступником директора. Згодом керував підприємством у статусі в.о. директора. У липні 2019 року він офіційно став директором підприємства.