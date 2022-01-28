Концерт-вечірка від «Дударик Forever».

Вокальна формація «Дударик Forever» кличе на сімейний концерт-вечірку «ПоКоляді». Місце зустрічі назначають у FESTrepublic у неділю, 30 січня. Разом зі своїми прихильниками співаки ще трохи заколядують. А після концерту увечері пропонують етно-вечірку. Також наступного дня, 31 січня, ті ж «Дударики» влаштують великий концерт у театрі ім. Марії Заньковецької спільно із етно-гуртом «Курбаси».

«У неділю ми плануємо зробити таку грандіозну вечірку, зберуться всі наші друзі від середніх років і до старших. Це будуть виключно наші колядничі гурти», – запросив директор хорової школи «Дударик» Володимир Заборовський.

Деталі про обидва концерти знайдете за посиланнями: в FESTrepublic та у театрі ім. М. Заньковецької.

Концерти до Дня народження Моцарта.

День народження Вольфганга Амадея Моцарта у Львівській філармонії святкуватимуть аж 4 дні чотирма концертами – від четверга до неділі, 27-30 січня. Із нашими оркестрами до публіки вийдуть і гастролери – піаністка з Німеччини Катерина Тітова, американський маестро Теодор Кухар, польський диригент Вінсент Козловський та киянин Віталій Протасов. Концерти також можна буде дивитися онлайн на YouTube-каналі філармонії.

Детальніша інформація доступна тут.

Різдвяне дійство «Розколяда».

Театральний центр «Слово і голос» влаштує різдвяне дійство «Розколяда». У неділю, 30 січня, запрошує до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Вістку нового народження світу співаки нестимуть із давніми колядами, щедрівками та духовними напівами з цілої України в обрамленні відео-арту художника Сергія Савченка. Вхід на дійство – вільний.

Більше інформації тут.

Музичні забавлянки для найменших у Львівській опері.

В Оперний театр відтепер можна ходити зовсім малюкам. Для дітей від 2 років там започаткували цикл концертів, музичних забавлянок «Привіт, оперо!». У неділю, 30 січня, у Дзеркальній залі влаштують інтерактивний концерт «Післясвятковий переполох або Як їжачок свою хатку чепурив». Найменшим поціновувачам класичної музики зовсім не обов'язково буде сидіти у кріслі, їм можна і треба буде бігати, танцювати і бавитися разом із героями вистави.

Програма доступна за посиланням.

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