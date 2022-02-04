20-річчя фан-клубу The Beatles

У суботу, 5 лютого, у «Дзизі» прихильників ліверпульської четвірки скликає фан-клуб The Beatles, щоб відсвяткувати своє 20-річчя. Фан-клуб за цей час об'єднав багато цікавих особистостей і створив свій кавер-гурт The BeatleVs. Ці музиканти на суботньому концерті виконають відомі на весь світ композиції. Пропонують разом поспівати і потанцювати.

Деталі за посиланням.

Персональна виставка Анастасії Парути-Дашко

Чи світ та люди діляться чітко на добро і зло, на чорне і біле, чи може існують напівтони? На таку тему роздумувала львівська художниця Анастасія Парута-Дашко, виставку «Нюанси» відкрила в галереї IconArt. Авторка при різних температурах експериментувала з матеріалом силіконом, відтак постали різноманітні фактури – гострі і гладкі, як і нюанси, які трапляються в житті людей.

«Ніби, з одного боку є крайнощі – чорного і білого. Але я хотіла наголосити, що деколи є дуже багато нюансів, щоби не ставити на комусь клеймо: от він такий чи він такий. Тому і намагалася показати у своїх роботах, що є гострість чорних фактур, є опуклість, ніжність і так само є й у білих», – розповіла художниця.

Більше інформації тут.

Family concerts для дітей

У неділю, 6 лютого, філармонія пропонує сімейний інтерактивний концерт для малюків із циклу Family concerts. Симфонічний оркестр та диригент Сергій Хоровець запропонують дітям зблизька роздивитися і послухати духові інструменти: труби, тромбони, кларнети, валторни, а заразом допоможуть закохатися у музику. Концерти тривають менше години, а теми підібрані для дітей від 2 до 9 років.

Програма доступна тут.

Виставка Миколи Могилата

В «Арт-галереї Мадам Пальмгрен» відкрив персональну виставку художник, викладач Львівської академії мистецтв Микола Мигилат. Так митець відзначає своє 60-річчя. Цього разу демонструє свої пейзажі літніх Карпат, морські краєвиди, засніжені замки та натюрморти, створені упродовж 5 років. Творчі пошуки автора публіка встигне побачити упродовж місяця до кінця лютого.

«Не любити пана Миколу Могилата неможливо, тому що він настільки чесний в своїх емоціях, настільки відвертий в тому, що він робить, що ця його щирість і щедрість емоцій та почуттів передається на полотна. І відповідно, кожен, хто зустрічається хоча б раз із його роботами, закохується в нього», – запросила керівниця галереї Вікторія Рибак.

Більше інформації знайдете тут.

Експрес-екскурсії у музеї

Національний музей ім. Андрея Шептицького пропонує відвідувачам у неділю, 6 лютого, о 13:00 експрес-екскурсії у відділі на вул. Драгоманова. Лише за півгодини глядачі встигнуть побачити найкращих українських художників ХХ століття і почути про них найважливіше. Для цього достатньо лише купити вхідний квиток.

Деталі знайдете за посиланням.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter