У прокат вийшов фільм Олега Сенцова «Носоріг»

Від 17 лютого стрічка «Носоріг» режисера Олега Сенцова вийшла у прокат. Її можна дивитися на екранах українських кінотеатрів, а від весни – на стрімінгу Netflix. Сюжет фільму розгортається у буремні 1990-ті роки в Україні. Головний герой – бандюга на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ і починає свій кривавий шлях. Олег Сенцов показав цей період та історію героя без прикрас.

«Це дуже реалістичне кіно і певні висновки від перегляду будуть у людей, які пам'ятають 90-ті, або молодь, яка не знає, щоб розуміла, що там нічого романтичного не було, це був жорсткий час. Щоб побачили, до чого приводить шлях людей, які стають на кримінальну дорогу», – поділився думками режисер та сценарист фільму Олег Сенцов.

Прем'єра психологічного трилеру «Пастка розуму»

У театрі імені Леся Курбаса у п'ятницю, 18 лютого, – прем'єра психологічного трилера «Пастка розуму». Цю виставу за п'єсою британського автора і кіносценариста Ентоні Горовіца поставив у Львові режисер зі США Ніл Флекмен. За сюжетом, письменник приїжджає до експериментальної лікарні для божевільних, щоб взяти інтерв'ю у серійного вбивці. Коли двоє чоловіків зустрічаються, виявляється, що їх пов’язує щось більше.

«Це про ігри, які відбуваються у наших мізках, ігри, які ми граємо зі собою, з іншими. У виставі діє троє персонажів, вони не є тими, якими здаються на перший погляд. Як і в житті, особливо зараз, довкола нас є багато речей, які насправді не є тими, якими здаються», – розповів режисер Ніл Флекмен.

Деталі тут.

Концерти у День пам’яті Героїв Небесної Сотні

У неділю, 20 лютого, українці відзначатимуть День пам’яті Героїв Небесної сотні. Згадати ці сторінки історії запропонує два львівські театри. У театрі ім. Марії Заньковецької актори та оркестр готують концерт «#Україна, Майдан, Пам'ятаємо!». Співатимуть сучасні патріотичні пісні та читатимуть поезію наших авторів. А в Оперному театрі того ж дня запрошують на гала-концерт української класичної музики. Виконають арії та фрагменти з опер наших композиторів.

Програма концерту в театрі ім. Марії Заньковецької, інформація про концерт в Оперному театрі – за посиланням.

Виставка Володимира Патика

Виставку не кон'юнктурного мистецтва «із шухляди» Володимира Патика відкрили у Львівському музеї етнографії та художнього промислу. Це твори класика з 1960-70-х років, але не ті, до яких звикла публіка. Виставку поділили на три тематичні зали: сміх, страх та гріх. Вони демонструють, як Володимир Патик вмів сміятися, плакати, бути саркастичним у складні часи.

«Я хотів, щоб ми показали, як справжній митець переживав в ті часи тоталітарного радянського режиму, спадкоємцем якого сьогодні є Путін, переживав три найважливіші емоції людини: страх, сміх і гріх», – запросив керівник музею Андрій Клімашевський.

Більше інформації – за посиланням.

Музика Скандинавії в Органному залі

Музика з країв мальовничих фіордів, смарагдових полів і суворих морських вод звучатиме в Органному залі. У суботу, 19 лютого, мелодії Скандинавії виконає львівська органістка Надія Величко. Музикантка готує твори норвежця Едварда Ґріґа, фрагменти з його відомої сюїти «Пер Гюнт», а ще фінського композитора Яна Сібеліуса і не тільки.

Програма доступна тут.

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