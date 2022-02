Активісти нагадали Берлінале про війну в Україні

72-й Берлінале оголосив переможців. За головні нагороди, «Золотого» та «Срібних» ведмедів, боролись 18 фільмів з 15 країн. Переможців визначало міжнародне журі під головуванням американського режисера та сценариста М. Найта Шьямалана («Час», «Шосте відчуття», «Знаки»).

Нагадаємо, у паралельних конкурсних програмах брали участь два українські фільми.

«Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач брав участь у програмі «Панорама». У цій секції картину відзначило своїм призом екуменічне журі. Стрічка, яка уже стала призером фестивалю «Санденс», розповідає про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17.

«Клондайк»

«Зображуючи 2014 рік, "Клондайк" перегукується із сучасними подіями на україно-російському кордоні. Фільм є надзвичайно важливим та актуальним для Європи» – прокоментувала стрічку виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек.

Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами «The film is over. The war is going on» («Фільм закінчився. Війна триває»).

Так само про те, що відбувається на Донеччині розповідає і документальний фільм Тараса Томенка «Терикони». Це історія про дитинство, яке триває, незважаючи на війну.

«Терикони»

Героїні фільму Насті було шість, коли три ракети, випущені російською армією, влучили в її будинок у новорічну ніч 2015 року. Вона вижила, але втратила батька, дитинство й віру в життя. Для таких, як вона, війна стала чимось буденним, пейзажем за вікном. Але Настя не припиняє мріяти про новий будинок, собаку. Вона продовжує писати листи Діду Морозу з проханням повернути їй батька. Фільм брав участь у програмі Generation 14plus.

Переможці Берлінале

Золотий ведмідь за найкращий фільм – «Алькаррас», реж. Карла Сімон

Гран-прі журі (Срібний ведмідь) – «Фільм письменника», реж. Хон Сан Су

Спецприз журі – «Мантія із самоцвітів», реж. Наталія Лопес Галлардо

Найкраща режисура – Клер Дені, «Обидві сторони леза»

Найкращий сценарій – Лайла Стілер, «Рабіє Курназ проти Джорджа Буша», реж. Андреас Дрезен.

Найкраща роль – Мельтем Каптан («Рабіє Курназ проти Джорджа Буша»)

Срібний ведмідь за визначний художній внесок – Рітхі Пань, режисер фільму «Все буде добре»

Найкращий документальний фільм – «Щоденники М'янми»

