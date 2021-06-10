Безкоштовні літні табори працюватимуть упродовж літа у всіх районах міста

Протягом літа для дітей Львова працюватимуть безкоштовні літні табори. Пришкільні та позашкільні табори вже розпочали роботу. Усі вони безкоштовні, їх проводитимуть у режимі прогулянкових груп. Також діятимуть позаміські табори для дітей пільгових груп. Щоправда, через карантинні обмеження кількість місць обмежена.

Як повідомили в управлінні освіти ЛМР, цьогоріч пришкільні табори проводитимуть: Ліцей №21, Львівська середня загальноосвітня школа №71, НВК «ШЕЛ». Табори триватимуть приблизно 10 днів та відбуватимуться у режимі прогулянкових груп.

Крім цього, діти мають змогу безкоштовно відвідувати табори при закладах позашкільної освіти, які також діють у режимі прогулянкових груп. Кожен заклад має свій план роботи. Табори діятимуть у всіх районах Львова на безкоштовній основі.

«До прикладу, на Погулянці є еколого-натуралістичний центр. Це є двотижневий такий курс, де діти можуть проводити своє дозвілля. Це й майстер-класи, екскурсії та цікаві квести», – розповіла керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Перелік позашкільних закладів, при яких будуть проводити табори

Також у підпорядкуванні міського управління освіти є два позаміські табори, які створені для відпочинку дітей пільгових категорій. Це табори «Старт» у Коростові та «Ватра» у Гребенові. Перебування там є безкоштовним та фінансується з міського бюджету. Цього року табори матимуть 3 зміни. Для того, щоби записати дитину у такий табір, потрібно подати заяву до адміністрації закладу, в якому навчається дитина. Першочергово право на путівки мають діти з пільгових категорій: діти-сироти, напівсироти, діти позбавлені батьківського спілкування, а також діти учасників АТО-ООС, малозабезпечені, багатодітні.