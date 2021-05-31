Історичний центр Львова один з найпопулярніших маршрутів для українських туристів

31 травня Міністерство культури оприлюднило результати опитування про туристичні настрої українців напередодні літа. Понад половини опитаних планують провести відпустку в межах країни. Найпопулярнішими напрямками залишаються морські і гірські регіони. Історичний центр Львова – серед улюблених місць внутрішнього туриста.

Найпопулярнішими туристичними локаціями в межах міста респонденти назвали стару частину Львова, одеську Дерибасівську та Києво-Печерську лавру. Серед морських курортів виділили Затоку на Одещині, природніх локацій – заповідник Асканія-Нова.

Найпопулярніший туристичний напрям серед регіонів України – Одещина. На питання про місце відпустки, яка вже була цього року, відповіді респондентів виглядали так:

Одеська область (13,8%),

Львівська (8%),

Київська (7,7%),

Івано-Франківська (7,4%),

Закарпатська (7,2%).

Для майбутньої відпустки українці формують першу п’ятірку дещо інакше, тут в лідери виходять морські регіони: Одеська (17,4%), Закарпатська (11,8%), Запорізька (7,7%), Львівська (6,7%), Херсонська (6,2%).

За даними дослідження, більше половини респондентів планують провести відпустку в Україні і лише кожен десятий – за кордоном. Найбільше українці люблять відпочивати на природі (36,5%), на морі (27,7%), у горах (12,3%), в межах міста (7,9%).

71,3% респондентів висловились позитивно про туристичну привабливість України. Чим більше забезпечений респондент, тим більшою є для нього туристична привабливість України. З тих, хто планує відпочити, найбільше молоді. Більше половини українців не планують відпустку цього року через фінансові можливості.

Ролінгове дослідження про попит на туристичні продукти у розрізі різних соціальних та вікових груп населення України, а також настрої туристичної динаміки по Україні проводила компанія «Оперативна соціологія». Детальніші відповіді можна переглянути тут. З його результатами будуть працювати Міністерство культури та інформаційної політики та Державне агентство з розвитку туризму.