У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 3 грудня:

Менш як за тиждень після скандальної вечірки на День пам’яті жертв Голодоморів раптово помер директор львівського Будинку вчених. Саме там зірки Instagram влаштували своє свято минулої суботи. Обговоримо деталі трагічної ситуації.

Журналісти та громадські активісти виявили наслідки масштабної аварії на Бурштинській ТЕС, яка належить олігарху Ринату Ахметову. Інцидент намагалися приховати. Небезпечні викиди затопили десять гектарів території і можуть опинитися у водах Дністра.

Вчора Верховна Рада України проголосувала за державний бюджет на наступний рік. Чи виграють місцеві громади від змін в головному фінансовому документі країни, запитаємо у народного депутата Павла Бакунця.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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