У вівторок, 10 серпня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 56 вулицях Львова. Протягом дня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Антоновича В., 24

Бандери С., 9

Вашингтона Дж., 4а, б, в, 5, 6, 8

Великого В., 1, 3, 9, 49, 49А, 53, 53А

Героїв Крут, 9а, 11б, 27, 27а

Героїв УПА, 73

Гіпсова, 16

Грінченка Б., 13а

Ґрюнвальдська, 1 – 12

Дагестанська, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а

Довга, 31, 35, 35а, 35Б, 42, 44, 44 Г, 44А, 44Б, 44В, 44д, 52, 91

Донцова, 2, 4, 9

Єфремова академіка, 60, 62, 64, 68, 70, 82

Запашна, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 20

Золота, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 24

Клепарівська, 25А

Кокорудза, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16

Коновальця Бічна, 2а

Коновальця Є., 62, 64, 69 – 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 85а, 85б, 87 – 96

Конотопська, 6, 9

Кульпарківська, 59, 61, 63, 65

Личаківська, 18, 22, 24, 24А, 27, 31, 35, 37а

Лінкольна А., 47

Мазепи I. Гетьмана, 33, 35, 37, 39

Медової Печери, 6 – 28 (парні), 33, 33А, 35, 37

Миколайчука І., 2а, 4

Мисливська, 29

Наукова, 4, 10а

Незалежності України, 24а, 36, 38, 42а, 42Б, 44, 45, 46, 46в, 47, 48, 50, 50б, 52, 54

Окуневського Т., 1

Очеретяна, 1, 1а, 3 – 9а, 11 23, 35а, 37

Парфановичів, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14

Пасічна, 121, 121а, 140, 142, 144

Перемиська, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 16

Плугова, 19

Повстанська, 1, 3 – 9, 13, 13А, 15, 17

Промислова, 9а

Пстрака Я., 4

Робітнича, 1

Розточчя, 15, 27, 29, 29а

Рубчака І., 2, 4

Садівнича, 11

Симиренків, 23

Смолиста, 6 – 11а, 13, 13а, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 33а, 33б, 50, 50а

Соколина, 3, 3А, 3Б, 5

Солом'янка, 1, 4, 4А, 6, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18а, 18б, 21

Сосенка М., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 28

Соснова, 1, 3

Стрийська, 104, 106

Творча, 52, 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а

Тіниста, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3г, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 13а, 15, 21, 32, 38

Чехова А., 4-2

Чорновола В., 59, 63, 67Ж

Чуваська, 32, 32а, 34, 36, 36б, 38, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а

Чупринки Т.,ген., 100, 102, 104, 108, 110, 112, 85, 87, 98, 98А, 99

Яцкова M., 25

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