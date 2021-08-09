«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 56 вулиць Львова
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 10 серпня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 56 вулицях Львова. Протягом дня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами:
- Антоновича В., 24
- Бандери С., 9
- Вашингтона Дж., 4а, б, в, 5, 6, 8
- Великого В., 1, 3, 9, 49, 49А, 53, 53А
- Героїв Крут, 9а, 11б, 27, 27а
- Героїв УПА, 73
- Гіпсова, 16
- Грінченка Б., 13а
- Ґрюнвальдська, 1 – 12
- Дагестанська, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а
- Довга, 31, 35, 35а, 35Б, 42, 44, 44 Г, 44А, 44Б, 44В, 44д, 52, 91
- Донцова, 2, 4, 9
- Єфремова академіка, 60, 62, 64, 68, 70, 82
- Запашна, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 20
- Золота, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 24
- Клепарівська, 25А
- Кокорудза, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16
- Коновальця Бічна, 2а
- Коновальця Є., 62, 64, 69 – 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 85а, 85б, 87 – 96
- Конотопська, 6, 9
- Кульпарківська, 59, 61, 63, 65
- Личаківська, 18, 22, 24, 24А, 27, 31, 35, 37а
- Лінкольна А., 47
- Мазепи I. Гетьмана, 33, 35, 37, 39
- Медової Печери, 6 – 28 (парні), 33, 33А, 35, 37
- Миколайчука І., 2а, 4
- Мисливська, 29
- Наукова, 4, 10а
- Незалежності України, 24а, 36, 38, 42а, 42Б, 44, 45, 46, 46в, 47, 48, 50, 50б, 52, 54
- Окуневського Т., 1
- Очеретяна, 1, 1а, 3 – 9а, 11 23, 35а, 37
- Парфановичів, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14
- Пасічна, 121, 121а, 140, 142, 144
- Перемиська, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 16
- Плугова, 19
- Повстанська, 1, 3 – 9, 13, 13А, 15, 17
- Промислова, 9а
- Пстрака Я., 4
- Робітнича, 1
- Розточчя, 15, 27, 29, 29а
- Рубчака І., 2, 4
- Садівнича, 11
- Симиренків, 23
- Смолиста, 6 – 11а, 13, 13а, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 33а, 33б, 50, 50а
- Соколина, 3, 3А, 3Б, 5
- Солом'янка, 1, 4, 4А, 6, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18а, 18б, 21
- Сосенка М., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 28
- Соснова, 1, 3
- Стрийська, 104, 106
- Творча, 52, 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а
- Тіниста, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3г, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 13а, 15, 21, 32, 38
- Чехова А., 4-2
- Чорновола В., 59, 63, 67Ж
- Чуваська, 32, 32а, 34, 36, 36б, 38, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а
- Чупринки Т.,ген., 100, 102, 104, 108, 110, 112, 85, 87, 98, 98А, 99
- Яцкова M., 25
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