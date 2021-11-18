У п’ятницю, 19 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 20 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Букова, 11, 11А, 11Б, 13, 17, 4, 5, 8а, 9

Виговського І.,19, 89

Вітряна, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 6, 8, 9, 9а, 9б

Декарта Р., 2

Енергетична, 16

Залізнична, 7

Караджича, 11а, 13

Карманського, 15, 19

Кульпарківська, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 156, 156а, 158, 158б, 158в, 160, 162, 164, 164а

Мисливська, 27, 29

Надійна, 27

Низинна, 2, 4

Роксолани, 57, 59, 59а, 59Б, 61, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Сірка І., 2

Солом'янка, , 1, 10, 12, 12а, 13, 14, 14-16, 16, 18, 18а, 18б, 21, 4, 4А, 6, 9, 9а

Суботівська, 2

Тернопільська, 9

Широка, 64, 66

Ярославенка Я., 21, 22, 22А, 23А, 32, 38

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