«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 33 вулиць Львова
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 30 червня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 33 вулицях Львова. Відтак з 08:00 до 17:00 світла може не бути за такими адресами:
- вул. Бескидська, 1а – 8, 10 – 24, 26, 27, 28, 31, 38
- вул. Богданівська, 1, 3, 5, 24, 26, 28, 46
- вул. Визвольна, 3
- вул. Винниця, 41-65, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 146 (парні)
- вул. Вовка Ф., 3 –11 (непарні)
- вул. Грабянки Г., 34 – 68 (парні)
- вул. Грушевського М., 44
- вул. Демнянська, 4 (б, в), 6, 10, 20, 20А, 22
- вул. Духновича, 1 – 8, 10 –14а, 17а
- вул. Енергетична, 16
- вул. Земельна, 1, 22, 22а
- вул. Карманського, 15, 19
- вул. Ковельська, 108, 109
- вул. Конотопська (Храм Св.Миколая і Володимира)
- вул. Кривчицька Дорога, 101 – 111 (непарні), 115, 117, 72а – 82 (парні), 83, 85 – 93, 97, 99
- вул. Крип’якевича академіка, 13
- вул. Марунька, 4, 5, 6, 12, 12А, 14 – 20
- вул. Монгольська, 7, 9 (а,б), 11 – 14
- вул. Музики Я., 3 – 6а, 8 – 12, 33, 35, 48В
- вул. Подолинського С., 2, 2А, 3 – 15 (непарні)
- вул. Природна, 19, 21
- вул. Приязна, 2 – 8, 10 – 17, 19, 21
- вул. Самокиша М., 4а
- вул. Снігурівська, 5
- вул. Старознесенська, 131, 133, 137 – 157 (непарні), 161 –163, 172 – 190 (парні), 196, 198, 200, 200А
- вул. Тарасівська, 39б
- вул. Тернопільська, 9
- вул. Тракт Глинянський, 55, 66
- урочище «Клепарів», 1, 3, 88, 90, дача 19, діл83
- вул. Хмельницького Б., 192 – 198 (парні)
- вул. Холодна, 13 – 21, 25 (а), 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 86, 88, 90, 92, 104
- вул. Чмоли І., 2
- вул. Ярославенка Я., 21 – 23а, 32, 38.
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