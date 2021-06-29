У середу, 30 червня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 33 вулицях Львова. Відтак з 08:00 до 17:00 світла може не бути за такими адресами: вул. Бескидська, 1а – 8, 10 – 24, 26, 27, 28, 31, 38

вул. Богданівська, 1, 3, 5, 24, 26, 28, 46

вул. Визвольна, 3

вул. Винниця, 41-65, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 146 (парні)

вул. Вовка Ф., 3 –11 (непарні)

вул. Грабянки Г., 34 – 68 (парні)

вул. Грушевського М., 44

вул. Демнянська, 4 (б, в), 6, 10, 20, 20А, 22

вул. Духновича, 1 – 8, 10 –14а, 17а

вул. Енергетична, 16

вул. Земельна, 1, 22, 22а

вул. Карманського, 15, 19

вул. Ковельська, 108, 109

вул. Конотопська (Храм Св.Миколая і Володимира)

вул. Кривчицька Дорога, 101 – 111 (непарні), 115, 117, 72а – 82 (парні), 83, 85 – 93, 97, 99

вул. Крип’якевича академіка, 13

вул. Марунька, 4, 5, 6, 12, 12А, 14 – 20

вул. Монгольська, 7, 9 (а,б), 11 – 14

вул. Музики Я., 3 – 6а, 8 – 12, 33, 35, 48В

вул. Подолинського С., 2, 2А, 3 – 15 (непарні)

вул. Природна, 19, 21

вул. Приязна, 2 – 8, 10 – 17, 19, 21

вул. Самокиша М., 4а

вул. Снігурівська, 5

вул. Старознесенська, 131, 133, 137 – 157 (непарні), 161 –163, 172 – 190 (парні), 196, 198, 200, 200А

вул. Тарасівська, 39б

вул. Тернопільська, 9

вул. Тракт Глинянський, 55, 66

урочище «Клепарів», 1, 3, 88, 90, дача 19, діл83

вул. Хмельницького Б., 192 – 198 (парні)

вул. Холодна, 13 – 21, 25 (а), 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 86, 88, 90, 92, 104

вул. Чмоли І., 2

вул. Ярославенка Я., 21 – 23а, 32, 38.

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