«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 50 вулиць Львова
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 4 серпня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків на майже 50 вулицях Львова. Протягом дня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами:
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- Балабанівка, 5, 5а, 7, 8, 9, 14А, 17, 18, 20
- Банківська, 3, 5
- Басараб О., 3
- Бескидська, 27, 31, 38
- Богданівська, 46
- Бузкова, 2
- Вербова, 1 – 5, 8 – 17, 22, 26-28, 27а, 28
- Вовка Ф., 5, 5а, 7, 9
- Вороного М., 2
- Гайова, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18
- Глинянський Тракт, 17 – 23, 25 – 41, 43, 45, 47, 47А, 47В, 49, 51, 53, 55А
- Голинського М., 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16
- Дорошенка П., 7
- Духновича, 1 – 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 17а
- Загірна, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58а, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73
- Залізнична, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а/10, 14а/2, 14а/3, 14а/4, 14а/5, 14а/6, 14а/7, 14а/8, 14а/9, 16а, 24, 32, 34, 36, 38,
- Замарстинівська, 180, 182, 184, 186, 190, 210, 217, 219
- Заозерний пров. 1-й, 2, 4, 6
- Заозерний пров. 2-й, 1, 10, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9
- Заозерний пров. 4-й, 15, 17
- Зелена, 1, 2, 3, 4, 5, 5д, 5ц, 6, 7, 9, 11, 11а, 176, 184
- Козацька, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 2а, 3, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 38, 4, 40, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9а, 9Б
- Кониського О., 7
- Коперника, 1, 3, 5, 7, 10
- Кошова, 1, 3 – 32, 34
- Кривчицька Дорога, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 87А, 88, 89, 89а, 89б, 89В, 90, 91, 93, 97, 99
- Кругла, 1, 3 – 14а, 16, 18, 20, 22
- Кульпарківська, 95 (психіатрична лікарня)
- Личаківська, 191, 227
- Ліста Ф., 5
- Марунька, 12а
- Міцкевича А., 6/7
- Нагірна, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 59, 6, 60, 60а, 61, 61А, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 76, 8, 81, 82, 86, 88, 9
- Ржегоржа Ф., 10, 13, 7
- Розточчя, 1, 10, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 12, 120, 124, 126, 128, 13, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 3а, 3б, 3в, 4, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 5, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 58, 5а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 9, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 98а
- Ромоданівська, 10, 5, 6, 8
- Рудненська, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- Руставелі Ш., 10, 10а, 2, 8, 8А
- Самокиша М., 4а
- Свободи, 1, 1/3, 3, 5, 7
- Січових Стрільців, 20в
- Скельна, 1
- Снігурівська, 5
- Старознесенська, 161, 176
- Табірна, 3
- Тарнавського М.,ген., 100, 104а, 106а, 107
- Франка І., 18, 24, 26, 28, 33, 35, 37
- Чагарникова, 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Яричівська, 1, 11, 11А, 11В, 3, 5, 7, 9
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