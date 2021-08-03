У середу, 4 серпня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків на майже 50 вулицях Львова. Протягом дня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Балабанівка, 5, 5а, 7, 8, 9, 14А, 17, 18, 20

Банківська, 3, 5

Басараб О., 3

Бескидська, 27, 31, 38

Богданівська, 46

Бузкова, 2

Вербова, 1 – 5, 8 – 17, 22, 26-28, 27а, 28

Вовка Ф., 5, 5а, 7, 9

Вороного М., 2

Гайова, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18

Глинянський Тракт, 17 – 23, 25 – 41, 43, 45, 47, 47А, 47В, 49, 51, 53, 55А

Голинського М., 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16

Дорошенка П., 7

Духновича, 1 – 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 17а

Загірна, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58а, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73

Залізнична, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а/10, 14а/2, 14а/3, 14а/4, 14а/5, 14а/6, 14а/7, 14а/8, 14а/9, 16а, 24, 32, 34, 36, 38,

Замарстинівська, 180, 182, 184, 186, 190, 210, 217, 219

Заозерний пров. 1-й, 2, 4, 6

Заозерний пров. 2-й, 1, 10, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9

Заозерний пров. 4-й, 15, 17

Зелена, 1, 2, 3, 4, 5, 5д, 5ц, 6, 7, 9, 11, 11а, 176, 184

Козацька, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 2а, 3, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 38, 4, 40, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9а, 9Б

Кониського О., 7

Коперника, 1, 3, 5, 7, 10

Кошова, 1, 3 – 32, 34

Кривчицька Дорога, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 87А, 88, 89, 89а, 89б, 89В, 90, 91, 93, 97, 99

Кругла, 1, 3 – 14а, 16, 18, 20, 22

Кульпарківська, 95 (психіатрична лікарня)

Личаківська, 191, 227

Ліста Ф., 5

Марунька, 12а

Міцкевича А., 6/7

Нагірна, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 59, 6, 60, 60а, 61, 61А, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 76, 8, 81, 82, 86, 88, 9

Ржегоржа Ф., 10, 13, 7

Розточчя, 1, 10, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 12, 120, 124, 126, 128, 13, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 3а, 3б, 3в, 4, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 5, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 58, 5а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 9, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 98а

Ромоданівська, 10, 5, 6, 8

Рудненська, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Руставелі Ш., 10, 10а, 2, 8, 8А

Самокиша М., 4а

Свободи, 1, 1/3, 3, 5, 7

Січових Стрільців, 20в

Скельна, 1

Снігурівська, 5

Старознесенська, 161, 176

Табірна, 3

Тарнавського М.,ген., 100, 104а, 106а, 107

Франка І., 18, 24, 26, 28, 33, 35, 37

Чагарникова, 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Яричівська, 1, 11, 11А, 11В, 3, 5, 7, 9

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