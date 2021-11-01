У вівторок, 2 листопада, частина вулиць Личаківського, Сихівського і Галицького районів Львова будуть без водопостачання. Це пов’язано з під’єднанням нового водопроводу. Води не буде з 09:00 до 24:00.

Як повідомили у диспетчерській службі «Львівводоканалу», на вул. Зеленій-Пасічній через проїзну частину дороги перепідключатимуть новозбудовану ділянку водопроводу діаметром 500 мм довжиною 40 мп.

Без водопостачання будуть вулиці: Пасіки Галицькі, Півколо, Жасминова, Керченська, Зелена (№93-477, 130-406), Липова Алея, Бучми, Кримська, Стуса (№21-57, 4-38), Меблярська, Дністерська, Білоцерківська, Дунайська, Раковського, Орлина, Радість, Вигін, Свидницького, Бузкова, Сливова, Шахтарська, Листопадна, Танячкевича, Віденська, Героїв Крут, Литвиненка, Угорська, Кам'янецька, Сумська, Тернопільська, Луганська, Персенківка, Хортицька, Колійна, Гостинна, Рожева, Бережанська, Рахівська, Колодзінського, пр. Червоної Калини (№1-57а, 2-30), Бруснична, Рядова, Ромашкова, Козловського, Сусідня, Рівнинна, Вітрякова, Росиста, Райдужна, Довженка, Манастирського, Зубрівська (№2-24), Навроцького, Вашингтона (№7б, 7в), Простора, Надійна, Світанкова, Слободська, Межова, Перелітна, Вулецька.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. В цей час вода може бути з іржею. Стабільного водопостачання варто очікувати з 6 ранку 3 листопада.