Друга подія нового формату у ніші архітектури, предметного дизайну та дизайну інтер'єрів Lviv Design Day відбудеться 30 вересня 2023 у м. Львів.

Наймасштабніший форум у ніші архітектури, предметного дизайну та дизайну інтер'єрів – LVIV DESIGN DAY повертається після річної паузи, аби підтримати, відновити та розвинути бренд українського дизайну в умовах нової реальності через створення платформи обміну досвідом, нетворкінгу та колаборації.

Зустріч в рамках LVIV DESIGN DAY дасть можливість дизайнерам, архітекторам, виробникам, представникам товарів і послуг познайомитись з максимально широкою базою своїх потенційних клієнтів та отримати можливість довготривалої співпраці. Це платформа, на якій кожен учасник матиме змогу знайти для себе однодумців та партнерів для розвитку сфери дизайну та архітектури в умовах нової реальності.

На понад 600 учасників LVIV DESIGN DAY, серед яких професіонали та фахівців сфері дизайну та архітектури з усієї України, а також усі, хто знаходиться у пошуках співпраці з дизайнерами та архітекторами, чекатимуть:

- понад 15 спікерів України, серед яких: Вікторія Якуша, Володимир Непийвода, Дмитро Босенко, Олег Дроздов, Марко Савицький, Павло Гудімов, Антоніна Капля, Юрій Глобчак, Юлія Яланжі та багато інших

- виступи та панельні дискусії, які будуть присвячені найактуальнішим темам та найважливішим питанням сьогодення

- масштабна Експо-виставка ключових пропозицій та інновацій у сфері архітектури, предметного дизайну та дизайну інтер'єрів

- благодійний аукціон із лотами від провідних дизайнерів, усі кошти з якого будуть передані на підтримку пілотного проєкту RE:Ukraine Housing із центром громадської взаємодії та тимчасовим житлом для ВПО від balbek bureau

Lviv Design Day відбудеться 30 вересня у найбільшому та найтехнологічнішому Emily Event Hall у новому багатофункціональному відпочинковому комплексі Emily Resort: м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б

Для участі у події доступні квитки трьох категорій: PLATINUM, GOLD та SILVER, які можна придбати на офіційному сайті Lviv Design Day або на сайті офіційного тікетінг-партнера.