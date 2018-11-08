«Наш проект – це не якийсь совєтікус, він гарний і чистий»

У неділю «Піккардійська терція» запрошує у «Подорож Львовом».

У ностальгійну «Подорож Львовом» кличе «Піккардійська терція». Акапельна музична формація, яка стала візитівкою міста, у неділю, 11 листопада, дає два концерти. Початок о 17:00 та 19:00. Квитки можна придбати від 200 до 950 грн.

В Львівській опері музикуватимуть у різних стилях, але про Львів і з тими піснями, які народилися тут і викликають сентименти у слухачів. Також згадають твори Кузьми Скрябіна, а ще довоєнного композитора Богдана Весоловського.

«Подорож спогадами, вуличками Львова. Тому що саме тут ми написали «Пустельник», який буде звучати. Тут ми співаємо про кінець колишнього трамваю №2, про «Старенький трамвай» і ті озера, які там були», – розповів Володимир Якимець, художній керівник гурту «Піккардійська терція».

Вадим Сікорський запрошує відсвяткувати ювілей своїми виставами.

Триває «Листопад вистав Вадима Сікорського». Щодня упродовж цього тижня у театрі ім. Марії Заньковецької грають вистави режисера Вадима Сікорського з нагоди його 60-річчя. На вихідні будуть комедії. У п'ятницю, 9 листопада, пропонують виставу «Ревізор», у суботу, 10 листопада, – сатиричний «Голий король», а у неділю, 11 листопада, – найсвіжіша прем'єра сезону – «Гуцульський рік» із барвами, говіркою і звичаями українських горян.

«Є щось таке, що ти пояснити не можеш, ще таких слів немає, щоби пояснити, що це за магія така, що це за мольфарство таке», – пояснив Вадим Сікорський, режисер вистави «Гуцульський рік».

«Один в каное» запрошує на концерт 9 листопада у клубі «Малевич».

«Один в каное» з новими піснями. Концерт влаштують у п'ятницю, 9 листопада, у клубі «Малевич». Початок о 19:00. Квитки – від 280 до 680 грн.

Цей інді-гурт «народився» 8 років тому у Львові. Відтоді з сольними виступами об'їздив більшість великих міст України, а також Прагу, Париж, Кембридж, Мінськ, Гданськ. Цього разу презентують композиції із майбутнього альбому, який зараз записують і ще не видали. Тому нові пісні можна почути лише наживо.

«Привчаємо наших слухачів до нових пісень і виконуємо їх на наших концертах. Тому люди зможуть почути пісні, які вони вже добре знають, а також пісні, які, можливо, ще ніколи не чули і почують уперше», – розповіла Ірина Швайдак, солістка гурту «Один в каное».