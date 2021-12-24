У Львові з’явилося ще одна локація, де можна відчути дух новорічно-різдвяних свят. У вечір перед католицьким Різдвом біля Ратуші традиційно відкрили шопку. Складається вона із одинадцяти фігур, які зображають біблійних персонажів зі сцени про вифлеємську стайню.

У шопці є новонароджений Ісус зі своїми земними батьками, і три царі, що прийшли привітати сім'ю, і ангели, що охороняють спокій маляти. Їх вирізьбив із тополі, сосни та смереки скульптор Антон Лубій.

«Цього року ми повністю оновили хатку, її каркас. Бо в попереднього не було живого місця, щоб «вселити» туди шуруп чи болт», – розповів скульптор Антон Лубій.

Під час відкриття колядували гурт «Курбаси» та хор «Гомін».

«Вже ось-ось Львів почне святкувати народження Христа. Ця шопка єднає: її бачитимуть тисячі львів'ян і гостей міста. Тому цінуйте таку мить радості, любові та мирного неба. А ще починаймо звикати до «Христос ся рождає!», – привітав усіх міський голова Львова Андрій Садовий.

Стоятиме шопка упродовж всього періоду різдвяно-новорічних свят, тобто аж до Йордану. Опісля її зберуть і повезуть в Музей архітектури й побуту, де вона чекатиме наступного Різдва.

Нагадаємо, що 17 грудня у Львові на площі перед Оперним театром урочисто відкрили головну ялинку міста.

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