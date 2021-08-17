Рідкісна хмара «грозовий комір» насувається на Львів. Відео дня
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У вівторок вранці, 17 серпня, після 6:00, на Львів насунулася дощова хмара, що викликала сильну грозу. Львів’янин Дмитро Швець опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, як хмара насувалася на місто зі сторони вул. Наукової. Синоптикиня Наталка Діденко уточнила ZAXID.NET, що, ймовірно, ця хмара є підвидом купчасто-дощових хмар – «грозовий комір». Уранці через Львів проходив атмосферний фронт, а такі хмари спричиняють дощ, зливу, грозу і шквали. Купчасто-дощові хмари в Україні трапляються частіше, а от явище «грозовий комір» – рідкість.
Відео Дмитра Швеця
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