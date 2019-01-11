Львів очолив рейтинг українських міст за якістю життя

Львів посів 174 місце з 226-ти у світовому рейтингу

Львів визнали найкомфортнішим для проживання українським містом. Услід за ним у рейтингу опинились Київ та Одеса. Рейтинг «Індекс якості життя - 2019» оприлюднив міжнародний дослідницький портал Numbeo.

Нещодавно портал опублікував щорічний рейтинг міст світу за індексом якості життя. У переліку з 226 комфортних для жителів міст планети опинилися й українські великі міста.

Зокрема, Львів посів 174 місце (115,36 бали) і це найкращий результат для України. Київ – на 192-му (104 бали). Трохи позаду опинилась Одеса – 193 місце (102,76 бали), на 195-й позиції перебуває Харків (101,99), 201-ша позиція – у Дніпра (94,31).

Загалом оцінювали 226 міст світу за вісьмома показниками: індексом купівельної спроможності, індексом безпеки, охорони здоров’я, вартості житла, співвідношення ціни нерухомості до доходів, індексом часу руху транспорту, забруднення і кліматичним індексом.

Найкращим для життя в цьому рейтингу визнали австралійське місто Канберра (224,3 бали). До трійки найкращих також увійшли голландський Ейндговен (216,39 бали) і столиця американського штату Північна Кароліна Ралі (216,05 бали).

Зазначається, що рейтинг українським містам псує стан навколишнього середовища.

До слова, раніше Numbeo дослідив, що вартість інтернету у Львові є однією з найнижчих у світі. Середня ціна інтернету у Львові — 3,93 доларів на місяць, а, наприклад, в столиці Ефіопії — 244.