У молодіжному просторі встановлять пам'ятник Євгенові Коновальцю

У вівторок, 8 січня, у Львові оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на пропозицію облаштування громадського простору на честь Євгена Коновальця. Виконком ЛМР також ухвалив рішення про збільшення призового фонду конкурсу до 450 тис. грн.

Конкурс триватиме до кінця березня. Призовий фонд конкурсу зріс до 450 тис. грн: перша премія становитиме 200 тис. грн, друга – 150 тис., третя – 100 тис. грн. Раніше ішлося про премії на 50 тис. грн менше кожна.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що премії переможцям будуть виплачені з коштів благодійників.

Реєстрація на конкурс триватиме до 17:00 21 січня 2024 року, а подати проект учасники можуть до 17:00 11 березня 2024 року.

До складу журі конкурсу увійшли:

Антон Коломєйцев – заступник директора департаменту містобудування, начальник управління архітектури та урбаністики, головний архітектор міста Львівської міської ради;

Олена Василько – архітекторка, директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації, головна архітекторка області, делегована представниця ЛОВА;

Олександр Ярема – архітектор, делегований представник Національної спілки архітекторів;

Василь Косів – доктор мистецтвознавства, ректор Львівської національної академії мистецтв (за згодою);

Богдан Черкес – доктор архітектури, професор, директор Інституту Архітектури та Дизайну НУ «Львівська Політехніка» (за згодою);

Андрій Лесюк – архітектор, керівник та засновник архітектурного бюро «Guess Line Architects» (за згодою);

Оля Криворучко – архітекторка, керівниця студії ландшафтної архітектури «Urbanideas» (за згодою).

«Ми говоримо не про величезну монументальну скульптуру, що буде домінувати, чи про суцільний граніт, що є неекологічним і не відповідає сьогоденню. Ми говоримо про простір, де збиратиметься молодь, простір, який буде максимально доступний для усіх мешканців та правильно вписаний у вже складений історичний контекст. Максимально можна попрацювати з мощенням, з освітленням, з озелененням – відкриваємо всі можливості проектантам, щоб зробити новітній тактовний проект, який буде доречний саме в цьому місці», – говорив раніше головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Як інформував ZAXID.NET, майбутній простір з пам’ятником Євгенові Коновальцю буде на території національного університету «Львівська політехніка», на перетині вулиць Коновальця і Бандери.

Нагадаємо, рішення збудувати у Львові пам’ятник Євгену Коновальцю міськрада прийняла ще у 2021 році. Один з ідеологів українського націоналізму, полковник армії УНР, командир Січових Стрільців, голова Проводу українських націоналістів (1927) та перший голова ОУН (з 1929 року) Євген Коновалець народився у селі Зашків, яке тепер належить до львівської громади. У будинку, де він народився, працює музей.