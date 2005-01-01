Львів отримає ₴27 млн з держбюджету на будівництво спорткомплексу на Сихові

Візуалізація майбутнього спорткомплексу на Сихові

У понеділок, 4 червня, в Міністерстві молоді та спорту відбулось засідання міжвідомчої комісії з відбору об'єктів для надання субвенції з державного бюджету на будівництво чи реконструкцію палаців спорту. Серед проектів, що отримають державну субвенцію, є проект будівництва спорткомплексу на Сихові.

Як вказано на сайті міністерства, на будівництво спорткомплексу на Сихові виділять 27 млн субвенції. Раніше ZAXID.NET писав, що загальна вартість будівництва спорткомплексу становитиме приблизно 200 млн грн. Перший етап будівництва планують розпочати наприкінці 2018 року.

Спорткомплекс зведуть поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ

Спортивний комплекс площею 1,87 га на Сихові збудуть за проектом авторського колективу Віктора Кудіна, Ольги Рябової, Михайла Карнаухова та Надії Бесараб. Нагадаємо, за проектом, споруда матиме чотири окремі криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, критий басейн для водного поло та блок адміністративно-господарських приміщень. Окрім цього, з даху споруди облаштують лижні спуски.