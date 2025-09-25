Данський фонд профінансує розробку документації для реконструкції водогону та каналізаційних споруд

У четвер, 25 вересня, під час Lviv Eco Forum львівські посадовці підписали грантову угоду щодо отримання від уряду Данії близько 4 млн євро на розробку документації для реконструкції водогону та каналізаційних споруд. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

«В межах угоди передбачено, що фонд Impact Fund Denmark профінансує роботи щодо розробки техніко-економічного обґрунтування реконструкції трансформаторної станції та магістрального водогону, а також створення дорожньої карти модернізації каналізаційних очисних споруд», – написав Андрій Москаленко.

Під час Lviv Eco Forum підписали грантову угоду для Львова

З його слів, обсяг робіт, який охоплює грант, складає до 4 млн євро. Фонд покриває 100% вартості підготовки проєктів, що дозволить Львову отримати якісні інвестиційні плани та основу для залучення майбутнього фінансування.

Зазначимо, 25-26 вересня у Львові триває Lviv Eco Forum за участі міжнародних екпертів під гаслом «Будуємо водне майбутнє разом».