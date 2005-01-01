Львів перед Різдвом

Цього року в Україні Різдво за Григоріанським календарем (25 грудня) вперше є вихідним днем. Тож українці, які відзначають це свято саме в цей день, матимуть можливість більше часу провести зі своїми рідними.

Водночас такі довгі святкові вихідні означають більше культурних (і не лише) подій, які можна встигнути відвідати. Наприклад, у Львові цей вікенд відзначиться довгими скандинавськими прогулянками, гастролями харківського театру «Арабески» в особі Міська Барбари, екскурсією закавулками Органного залу та таємничою різдвяною містерією на заводі.

ZAXID.NET бажає веселих свят і радить не проґавити наступні заходи, що відбудуться у Львові 23-25 грудня.

23 грудня, субота

Відкрита дискусія про вілли та палаци Львова

У програмі: історії львівських вілл та їхніх архітекторів, новорічні листівки з львівськими пам’ятками, пошуки відповідей на питання щоо збережння вілл та палаців в архітектурі міста. Вхід вільний, організатори закликають приносити із собою печиво чи фрукти до чаю.

12:00, Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка», вул. Професорська, 1.

Зимовий обмін одягом

Оновити гардероб, поспілкуватись про свідоме споживання та дізнатись про те, як виробляють одяг можна на черговій зустрічі з обміну речами. Можна принести свої речі (чисті, у хорошому стані) або ж підшукати собі щось з принесеного іншими.

Участь безкоштовна, дізнатись подробиці про захід можна на його сторінці.

13:00, Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська, 2а.

Приносити можна не лише одяг, але й книжки, прикраси, аксесуари тощо

Прогулянка скандинавською ходою

Скандинавська хода (або Nordic Walking) - це оздоровча ходу з двома палицями, яка стає останнім часом популярною. Скандинавська хода добре підходить для реабілітації після різноманітних травм, вона практично не має обмежень та протипоказів.

Учасників прогулянки навчать як вірно ходити, як тримати палиці і як отримувати задоволення від пройдених кілометрів. Зайняття проводяться безкоштовно. Потрібно мати зручне взуття та одяг, а також телескопічні палиці. Дізнатись більше можна на сторінці події.

14:00, Парк культури ім. Богдана Хмельницького (біля головної арки).

Монолог Міська Барбари про найважливіше

Вистава-монолог поставлена за п’єсою польської драматургині Мажени Садохи. Цей текст був написаний, як протест проти втручання влади у справи одного з найважливіших сучасних театрів Польщі. У версії театру Арабесок гострі політичні тексти Мажени Садохи поєднані з лірикою Сергія Жадана та Юрія Андруховича, які виконує Місько Барбара.

Інформація про виставу та про квитки є у Facebook.

19:00, театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька, 36.

24 грудня, неділя

Майстер-клас з розпису новорічних куль

Учасники зможуть прикрасити монохромну колекцію скляних ялинкових іграшок одноколірною технікою – чорними і білими лайнерами. Вартість майстер-класу 250 грн, всі матеріали для участі надаються. Більше інформації є на сторінці.

16:30, Щось цікаве, пл. Ринок, 13.

Можна буде скористатись готовими ескізами, або вигадати власний

Різдвяний концерт фестивалю MozArt

Унікальний концерт, що поєднає різні музичні настрої: від духовного розуміння таїнства Різдва до феєричного відчуття веселого свята. На сцені львівської Опери виступатимуть Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів», Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» та запрошені оперні співаки – Даная Кондора (сопрано, Греція–Німеччина), Тетяна Журавель (сопрано, Україна), Ірина Житинська (мецо-сопрано, Україна–Польща), Юрій Самойлов (баритон, Україна–Німеччина) та Михайло Малафій (тенор, Україна). За участі відомої диригентки Оксани Линів.

Більше інформації є на сторінці концерту.

18:00, Львівський театр опери та балету.

25 грудня, понеділок

Екскурсія органним залом

Львівский органний зал запроваджує практику регулярних екскурсій. Відвідувачі матимуть змогу зануритись в атмосферу стародавньої базиліки, що була оборонною церквою давнього Львова, храмом Сикстівки, зазнала багато перебудов, а зараз функціонує як Органний зал.

Вартість екскурсії - 30 грн. Деталі про квитки й програму можна довідатись на сторінці.

14:00, Львівський органний зал, вул. Бандери, 8.

Тривалість екскурсії - приблизно 45 хв (фото зі сторінки події)

«Різдвяна містерія» театру «Гершом»

Ця містерія — про тепло і затишок родинного свята. Про цінності та традиції, що єднають покоління. Бо Різдво — найтаємничіше та найочікуваніше свято для українців. Наповнена колядками, обрядами і віншуваннями, без яких немислиме святодійство Різдва.

Вхід вільний.

19:00, завод «РЕМА», вул. Заводська, 31.