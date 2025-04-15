Уппсала стала 32 містом-партнером Львова

Львів отримав 32 місто-побратима, ним стала шведська Уппсала. Угоду про партнерство підписали у вівторок, 15 квітня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Уппсала – місто вікінгів, студентів і левів. Ці звірі – символ і нашого, й їхнього міста. У час війни такі союзи мають особливу силу. Вони – про довіру, солідарність і спільне майбутнє», – зазначив очільник Львова.

герб Уппсали

Львівська делегація відвідала в Уппсалі медичні заклади, зокрема, університетську клініку, яка займається реабілітацією. Також львів’яни переймають міжнародний досвід для створення сучасного геріатричного центру у Львові.

«Співпраця з Львовом відкриває нові можливості для обміну знаннями та досвідом, особливо в сфері охорони здоров’я та соціального захисту», – додала голови регіональної виконавчої ради Хелена Проос.

Як зазначили у ЛМР, це партнерство є частиною мережі Cities4Cities і флагманської програми Швеції для України Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» яку реалізовує SALAR International. Партнерська угода передбачає співпрацю у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та відновлення інфраструктури. Особлива увага буде зосереджена на підтримці реабілітаційного центру Unbroken у Львові.

Макет одного з найдавніших міст Швеції – Уппсали (фото ЛМР)

Уппсала – одне з найдавніших міст Швеції і четверте за кількістю населення (майже 175 тис.). Воно розташоване за 70 км на північ від Стокгольма. Там розташований найстаріший у всій Скандинавії університет (1477) і найбільший собор. Уппсала є релігійним центром Швеції з резиденцією архієпископа.