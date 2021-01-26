Зараз проїзд у автобусах Львова коштує 7 грн, натомість економічно обґрунтованим тарифом перевізники називають 14 грн

Львівські міські автобусні перевізники просять міськраду переглянути вартість проїзду в автобусах та розрахувати новий економічно обґрунтований тариф. Різницю між тарифами для пасажирів та економічно обґрунтованим тарифом просять покривати з міського бюджету. Натомість у мерії кажуть, що найближчим часом ЛМР підвищувати вартість проїзду не збираються.

Як розповів ZAXID.NET голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, у понеділок, 25 січня, перевізники представили свої розрахунки нового тарифу членам комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності ЛМР.

«Ми просимо, щоб ЛМР виставила економічно обґрунтований тариф і визначила реальний тариф, який зможуть оплачувати львів’яни. Різницю між цими тарифами необхідно передбачити в міському бюджеті», – розповів Іван Велійка.

Економічно обґрунтованим тарифом і приватні, і комунальний перевізник «АТП-1» вважають 14 грн. Іван Велійка каже, що відколи востаннє підвищували вартість проїзду, 1 лютого 2019 року, змінилася низка показників, що впливають на тариф, зокрема вартість пального, газу, електроенергії та мінімальна зарплатня.

«Із моменту, коли востаннє коригували тариф, пальне подорожчало на 20%, змінився курс долара, подорожчали запчастини, мастильна матеріали, електроенергія та газ. Усе це впливає на вартість проїзду», – пояснив Іван Велійка.

Голова міської комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Ігор Зінкевич розповів ZAXID.NET, що комісія звернулася до управління транспорту ЛМР, аби там розрахували економічно обґрунтований тариф для перевізників, натомість перевізники повинні представити на одне з наступних засідань програму, за якою вони мають працювати.

Однак керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів повідомив ZAXID.NET, що найближчим часом місто не збирається змінювати тарифи на міські перевезення в межах Львівської ОТГ.

«Час від часу перевізники звертаються до міста з проханням переглянути вартість проїзду в автобусах. Ми взяли їхні розрахунки до уваги і зробимо свої, однак про ніякі збільшення вартості проїзду наразі не йдеться», – сказав Орест Олеськів.

Зазначимо, що вартість проїзду в міському транспорті Львова переглядають приблизно раз на два роки. Спершу управління транспорту разом із перевізниками розраховує новий тариф, виносить його на громадські слухання, після чого ці розрахунки затверджує виконком ЛМР. Востаннє вартість проїзду в львівських автобусах із 5 до 7 грн зросла 1 лютого 2019 року.