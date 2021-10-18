У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 18 жовтня:

Слідчі ДБР провели обшуки на тютюновій фабриці у Винниках. Її власників знову підозрюють у причетності до масштабної контрабанди сигарет до країн Європейського Союзу. Обговоримо причини і можливі наслідки цього розслідування.

Від сьогодні у Львові почали діяти суворіші правила карантину з перевіркою сертифікатів про щеплення від коронавірусу та ПЛР-тестів. Дізнаємося, наскільки сумлінно львів’яни дотримуються заходів безпеки.

У Львові відбувся Конгрес культури, де провідні митці, менеджери та експерти дискутували про необхідність нової культурної політики в Україні. Про що домовились, запитаємо в організаторки конгресу, директорки «Інституту стратегії культури» Юлії Хомчин.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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