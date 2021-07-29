На вихідних, 31 липня – 1 серпня, на Львівщині синоптики прогнозують спеку до +33°С з короткочасними зливами, місцями грозами та град. Натомість з понеділка температура повітря спаде до +24-26°С.

Згідно з прогнозом Львівського гідрометцентру, сьогодні, 29 липня, до кінця доби на Львівщині прогнозують до +28°С та дощі з грозами. Вітер-південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с та град.

У п’ятницю, 30 липня, у Львові та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів, лише у другій половині дня можливі короткочасні дощі, грози та град. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, під час гроз – місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі – 12-17°С, вдень – 28-33°С тепла, у Львові – на 1-2 градуси менше.

У суботу, 31 липня, також прогнозують мінливу хмарність з короткочасними дощами, місцями – сильними зливами та градом. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз – шквали 15-20 м/с. Температура вночі – 13-18°С, вдень – 28-33°С тепла.

У неділю, 1 серпня, буде так само спекотно. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. По всій області прогнозують короткочасні дощі, удень – місцями сильні зливи та град.

У понеділок, 2 серпня, денна температура повітря впаде до +19-24°С, уночі прогнозують +11-16°С. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вітер західний, 7-12 м/с.

У середу, 3 серпня, нічна температура знизиться до +8-13°С, тоді як денна підвищиться на два градуси. Істотних опадів синоптики не прогнозують, лише у другій половині дня місцями можливі короткочасні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.