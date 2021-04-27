У середу, 28 квітня, у Винниках, Лисиничах і Підбірцях не буде водопостачання, а частина Личаківського району отримуватиме воду з пониженим тиском. Комунальники замінюватимуть аварійну ділянку трубопроводу на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці» в Лисиничах.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», води у Винниках, Лисиничах і Підбірцях не буде з 7:00 до 22:00, водночас воду з пониженим тиском отримуватимуть мешканці вулиць:

Бігова;

Поетична;

Переможна;

Глиняна;

Визвольна;

Богданівська;

Вовка;

Малі Кривчиці;

Лотоцького;

Іванова Гора;

Приязна;

Тракт Глинянський, 83, 85, 87, 89а, 89б, 139.