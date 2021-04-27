Лисиничі, Винники та Підбірці в середу будуть без водопостачання
Стабільне водопостачання відновлять вранці 29 квітня
У середу, 28 квітня, у Винниках, Лисиничах і Підбірцях не буде водопостачання, а частина Личаківського району отримуватиме воду з пониженим тиском. Комунальники замінюватимуть аварійну ділянку трубопроводу на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці» в Лисиничах.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», води у Винниках, Лисиничах і Підбірцях не буде з 7:00 до 22:00, водночас воду з пониженим тиском отримуватимуть мешканці вулиць:
- Бігова;
- Поетична;
- Переможна;
- Глиняна;
- Визвольна;
- Богданівська;
- Вовка;
- Малі Кривчиці;
- Лотоцького;
- Іванова Гора;
- Приязна;
- Тракт Глинянський, 83, 85, 87, 89а, 89б, 139.
Мешканців просять створити добовий запас води, адже стабільне водопостачання відновлять о 6:00 четверга, 29 квітня.
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