Понад чотири десятки вулиць у трьох районах Львова будуть без води
На вул. Шевченка – Юнаківа підключатимуть новозбудовані ділянки водопроводу
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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На вул. Шевченка – Юнаківа підключатимуть новозбудовані ділянки водопроводу
У вівторок, 22 лютого, перепідключатимуть новозбудовані ділянки водопроводу на вул. Шевченка – Юнаківа. Із 09:00 до 20:00 не буде води на 44 вулицях у Шевченківському, Залізничному і Франківському районах міста. Ще стільки ж вулиць отримуватимуть воду з пониженим тиском.
За інформацією «Львівводоканалу», без водопостачання будуть:
- вул. Бортнянського – всі будинки;
- вул. Братів Міхновських – всі будинки;
- вул. Вернигори – всі будинки;
- вул. Голубовича – всі будинки;
- вул. Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151);
- вул. Гуні – всі будинки;
- вул. Гушалевича – всі будинки;
- вул. Єрошенка – всі будинки;
- вул. Залізнична – всі будинки;
- вул. Золота – всі будинки;
- вул. Квітки-Основ’яненка – всі будинки;
- вул. Кирилівська – всі будинки;
- вул. Клепарівська – всі будинки;
- вул. Комарова – всі будинки;
- вул. Кооперативна – всі будинки;
- вул. Коротка – всі будинки;
- вул. Луцького – всі будинки;
- вул. Марка Вовчка – всі будинки;
- вул. Магазинова – всі будинки;
- вул. Моринецька – всі будинки;
- вул. Морозенка – всі будинки;
- вул. Олени Степанівни – всі будинки;
- вул. Одеська – всі будинки;
- вул. Перова – всі будинки;
- пл. Святослава – всі будинки;
- вул. Пстрака – всі будинки;
- вул. Скляна – всі будинки;
- вул. Сорохтея – всі будинки;
- вул. Сосенка – всі будинки;
- вул. Стародубська – всі будинки;
- вул. Стороженка – всі будинки;
- вул. Татарбунарська – всі будинки;
- вул. Турянського – всі будинки;
- вул. Хорватська – всі будинки;
- вул. Хотинська – всі будинки;
- вул. Чоловського – всі будинки;
- вул. Шведська – всі будинки;
- вул. Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115);
- вул. Щекавицька – всі будинки;
- вул. Юнаківа – всі будинки;
- вул. Ярослава Мудрого – всі будинки;
- вул. Яворівська – всі будинки;
- вул. Ясна – всі будинки;
- вул. Яцкова – всі будинки.
Також мешканці деяких вулиць отримуватимуть воду з пониженим тиском (до третього поверху). Йдеться про такі адреси:
- вул. Ангеловича – всі будинки;
- вул. Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37);
- вул. Архітекторська – всі будинки;
- вул. Бібліотечна – всі будинки;
- вул. Васильківського – всі будинки;
- вул. Війтовича – всі будинки;
- вул. Героїв УПА – всі будинки;
- вул. Глибока – всі будинки;
- вул. Головацького – всі будинки;
- вул. Горської – всі будинки;
- вул. Декарта – всі будинки;
- вул. Єфремова – всі будинки;
- вул. Затишна – всі будинки;
- вул. Карпінського – всі будинки;
- вул. Матейка – всі будинки;
- вул. Мельника – всі будинки;
- вул. Меретина – всі будинки;
- вул. Новий Світ – всі будинки;
- вул. Новаківського – всі будинки;
- вул. Одеська – всі будинки;
- вул. Озаркевича – всі будинки;
- вул. Опільского – всі будинки;
- пл. Двірцева – всі будинки;
- пл. Кропивницького – всі будинки;
- пл. Липнева – всі будинки;
- пл. Шашкевича – всі будинки;
- вул. Політехнічна – всі будинки;
- вул. Професорська – всі будинки;
- вул. Рилєєва – всі будинки;
- вул. Русових – всі будинки;
- вул. Степана Бандери – всі будинки;
- вул. Сар’яна – всі будинки;
- вул. Сєченова – всі будинки;
- вул. Сорохтея – всі будинки;
- вул. Старицького – всі будинки;
- вул. Технічна – всі будинки;
- вул. Тобілевича – всі будинки;
- вул. Устияновича – всі будинки;
- вул. Федьковича – всі будинки;
- вул. Чернівецька – всі будинки;
- вул. Чупринки – всі будинки;
- вул. Шараневича – всі будинки;
- вул. Шептицьких – всі будинки;
- вул. Шептицького – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води, зокрема забарвлення іржею.
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