На вул. Шевченка – Юнаківа підключатимуть новозбудовані ділянки водопроводу

У вівторок, 22 лютого, перепідключатимуть новозбудовані ділянки водопроводу на вул. Шевченка – Юнаківа. Із 09:00 до 20:00 не буде води на 44 вулицях у Шевченківському, Залізничному і Франківському районах міста. Ще стільки ж вулиць отримуватимуть воду з пониженим тиском.

За інформацією «Львівводоканалу», без водопостачання будуть:

вул. Бортнянського – всі будинки;

вул. Братів Міхновських – всі будинки;

вул. Вернигори – всі будинки;

вул. Голубовича – всі будинки;

вул. Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151);

вул. Гуні – всі будинки;

вул. Гушалевича – всі будинки;

вул. Єрошенка – всі будинки;

вул. Залізнична – всі будинки;

вул. Золота – всі будинки;

вул. Квітки-Основ’яненка – всі будинки;

вул. Кирилівська – всі будинки;

вул. Клепарівська – всі будинки;

вул. Комарова – всі будинки;

вул. Кооперативна – всі будинки;

вул. Коротка – всі будинки;

вул. Луцького – всі будинки;

вул. Марка Вовчка – всі будинки;

вул. Магазинова – всі будинки;

вул. Моринецька – всі будинки;

вул. Морозенка – всі будинки;

вул. Олени Степанівни – всі будинки;

вул. Одеська – всі будинки;

вул. Перова – всі будинки;

пл. Святослава – всі будинки;

вул. Пстрака – всі будинки;

вул. Скляна – всі будинки;

вул. Сорохтея – всі будинки;

вул. Сосенка – всі будинки;

вул. Стародубська – всі будинки;

вул. Стороженка – всі будинки;

вул. Татарбунарська – всі будинки;

вул. Турянського – всі будинки;

вул. Хорватська – всі будинки;

вул. Хотинська – всі будинки;

вул. Чоловського – всі будинки;

вул. Шведська – всі будинки;

вул. Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115);

вул. Щекавицька – всі будинки;

вул. Юнаківа – всі будинки;

вул. Ярослава Мудрого – всі будинки;

вул. Яворівська – всі будинки;

вул. Ясна – всі будинки;

вул. Яцкова – всі будинки.

Також мешканці деяких вулиць отримуватимуть воду з пониженим тиском (до третього поверху). Йдеться про такі адреси:

вул. Ангеловича – всі будинки;

вул. Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37);

вул. Архітекторська – всі будинки;

вул. Бібліотечна – всі будинки;

вул. Васильківського – всі будинки;

вул. Війтовича – всі будинки;

вул. Героїв УПА – всі будинки;

вул. Глибока – всі будинки;

вул. Головацького – всі будинки;

вул. Горської – всі будинки;

вул. Декарта – всі будинки;

вул. Єфремова – всі будинки;

вул. Затишна – всі будинки;

вул. Карпінського – всі будинки;

вул. Матейка – всі будинки;

вул. Мельника – всі будинки;

вул. Меретина – всі будинки;

вул. Новий Світ – всі будинки;

вул. Новаківського – всі будинки;

вул. Одеська – всі будинки;

вул. Озаркевича – всі будинки;

вул. Опільского – всі будинки;

пл. Двірцева – всі будинки;

пл. Кропивницького – всі будинки;

пл. Липнева – всі будинки;

пл. Шашкевича – всі будинки;

вул. Політехнічна – всі будинки;

вул. Професорська – всі будинки;

вул. Рилєєва – всі будинки;

вул. Русових – всі будинки;

вул. Степана Бандери – всі будинки;

вул. Сар’яна – всі будинки;

вул. Сєченова – всі будинки;

вул. Сорохтея – всі будинки;

вул. Старицького – всі будинки;

вул. Технічна – всі будинки;

вул. Тобілевича – всі будинки;

вул. Устияновича – всі будинки;

вул. Федьковича – всі будинки;

вул. Чернівецька – всі будинки;

вул. Чупринки – всі будинки;

вул. Шараневича – всі будинки;

вул. Шептицьких – всі будинки;

вул. Шептицького – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води, зокрема забарвлення іржею.