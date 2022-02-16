«Львівводоканал» розпочав будівництво каналізаційно-насосної станції у смт. Рудне. На вулиці Лесі Українки підрядник облаштовує фундамент, залив бетонну підложку, монтує арматуру та опалубку, бетонує плити днища станції. Вже закуплено каналізаційні насоси, труби та запірна арматура для монтажу самоплинних та напірних колекторів.

У цьому населеному пункті біля Львова немає каналізаційно-насосної станції. І більшість мешканців змушені використовувати вигрібні ями чи септики як альтернативу центральній каналізації.

«Це по-перше дорого, по-друге треба контролювати, щоб не була заповнена яма, тому що ні з кухні, ні з санвузла не спустиш воду. Якщо септик чи вигрібна яма десь просочується, то оці стоки попадають у ґрунт та в ґрунтові води», – каже місцевий мешканець Ігор.

Замовляють машину для очищення каналізації один раз в місяць, іноді частіше. Одна така процедура коштує 250 гривень.

«В нас воно відбувається два рази на місяць, тому що в нас є багато мешканців будинку і, відповідно, ми мусимо викачувати частіше. Наскільки ми знаємо, у Львові менше платять за каналізацію», – каже місцева мешканка Люба.

Поява каналізаційно-насосної станції у селищі забезпечить більшу частину населеного пункту водовідведенням.

«Це дасть величезний поштовх для розвитку каналізування селища Рудне, тому що буде куди каналізувати, куди підключатися. І навіть надання таких послуг, як відкачка вигрібних ям асенізаційними машинами, буде простішою. Відстань, на яку будуть возити машини, значно зменшиться», – стверджує начальник служби каналізації КП «Львівводоканал» Володимир Васильченко.

Підготовчі роботи з каналізування Рудного розпочались наприкінці минулого року. Облаштування станції мали б завершити протягом декількох місяців. У перспективі – реалізація ще одного проекту, який дозволить під’єднати до станції школу, садочок та ЦНАП.

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