Візуалізація майбутньої бібліотеки у Рудному

У Рудному буде сучасна двоповерхова бібліотека за 10 млн грн, будівництво планують розпочати цього року. Про масштабний проект повідомив міський департамент агломерації на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 28 січня.

Нову двоповерхову бібліотеку зведуть на місці старої, яка була на вул. Грушевського у Рудному. Через аварійний стан бібліотеку кілька років тому перенесли у сільраду, а старе приміщення закрили. Тепер там буде двоповерхова бібліотека з літньою терасою, скляними стінами та системою економ-опалення.

«Нова бібліотека буде інклюзивною, матиме кімнату для матері і дитини, простори для індивідуального читання та групових заходів – коворкінгів, майстер-класів тощо. Замість звичних бетонних стін – скляні прозорі перегородки. А також власний фруктовий сад, в якому організовуватимуть культурні заходи. Родзинкою закладу стане перша у Львівській МТГ літня тераса», – розповіла директорка львівської централізованої бібліотечної системи Любов Цяпало.

За словами Любов Цяпало, щодня бібліотеку у Рудному відвідує 30 читачів. Керівництво бібліотеки почало опитування серед мешканців Рудного, аби обрати назву для нової біьліотеки. Серед ідей – «Руднотека» та «Древо».

До слова, на виконкомі ЛМР уже затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції бібліотеки. Після завершення оформлення експертизи буде оголошено тендер, а вже потім розпочнеться будівництво.

Нагадаємо, у липні минулого року у Рясному відкрили сучасну «Бібліотеку сад», її також збудували на місці старої. Оновлена бібліотека – це трирівневий простір, де є зручний лекторій-кінозал, кухня, також зручні і стильні читальні зали, де влаштовуватимуть майстер-класи, кіноперегляди та різні зустрічі.