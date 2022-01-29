У Рудному збудують двоповерхову бібліотеку з літньою терасою
Машканці Рудного самі визначать назву для бібліотеки. Це буде або «Руднотека» , або «Древо»
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У Рудному буде сучасна двоповерхова бібліотека за 10 млн грн, будівництво планують розпочати цього року. Про масштабний проект повідомив міський департамент агломерації на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 28 січня.
Нову двоповерхову бібліотеку зведуть на місці старої, яка була на вул. Грушевського у Рудному. Через аварійний стан бібліотеку кілька років тому перенесли у сільраду, а старе приміщення закрили. Тепер там буде двоповерхова бібліотека з літньою терасою, скляними стінами та системою економ-опалення.
«Нова бібліотека буде інклюзивною, матиме кімнату для матері і дитини, простори для індивідуального читання та групових заходів – коворкінгів, майстер-класів тощо. Замість звичних бетонних стін – скляні прозорі перегородки. А також власний фруктовий сад, в якому організовуватимуть культурні заходи. Родзинкою закладу стане перша у Львівській МТГ літня тераса», – розповіла директорка львівської централізованої бібліотечної системи Любов Цяпало.
За словами Любов Цяпало, щодня бібліотеку у Рудному відвідує 30 читачів. Керівництво бібліотеки почало опитування серед мешканців Рудного, аби обрати назву для нової біьліотеки. Серед ідей – «Руднотека» та «Древо».
До слова, на виконкомі ЛМР уже затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції бібліотеки. Після завершення оформлення експертизи буде оголошено тендер, а вже потім розпочнеться будівництво.
Нагадаємо, у липні минулого року у Рясному відкрили сучасну «Бібліотеку сад», її також збудували на місці старої. Оновлена бібліотека – це трирівневий простір, де є зручний лекторій-кінозал, кухня, також зручні і стильні читальні зали, де влаштовуватимуть майстер-класи, кіноперегляди та різні зустрічі.