У Львові з’явилася чергова цікавинка для книголюбів, які тепер зможуть насолоджуватися читанням під деревами. Адже у Рясному запрацювала «Бібліотека сад». Колись тут була стара бібліотека. Але після ремонту її не впізнати.

«Приміщення бібліотеки знаходилося в одній кімнатці. Тобто, всі заходи відбувалися у цьому малому приміщенні. Але зараз після проведення капітального ремонту ми отримали не одну кімнату, а три красивих поверхи, де можна читати, розважатися, відпочивати», – розповідає завідувачка бібліотеки Оксана Заграй.

Тепер оновлена бібліотека – трирівневий простір, де на першому поверсі є зручний лекторій-кінозал, а поруч кухня. Крім читання книжок, за потреби можна скористатися Інтернетом. А ще тут є зручні і стильні читальні зали, де влаштовуватимуть майстер-класи, кіноперегляди та цікаві зустрічі. А мансарду будівлі перетворили на зону відпочинку.

«Чому би, наприклад, молодим хлопцям і дівчатам тут не збиратися? Адже в бібліотеці є всі умови: тут тепло, можна зробити собі чай чи каву. Цей будинок має жити 24 години на добу сім днів на тиждень. Будемо запрошувати сюди цікавих людей на зустрічі та дискусії», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, який відвідав відкриття оновленої бібліотеки.

Фото ЛМР

Назвали простір «Бібліотека сад» завдяки зеленому подвір'ю. Двір ще будуть озеленювати і в майбутньому. Будівля має стати не лише читальнею, а й майданчиком для зустрічей і спілкування для всіх мешканців мікрорайону, кажуть у міськраді.

Крім того, тут діятиме дитячий театральний гурток та садовий клуб, а від осені – різноманітні курси для дорослих. Також свою діяльність у цьому приміщення проводитиме «Пласт».

Головним персонажем бібліотеки має стати голуб Ромко, який оселився там і буде промоутером простору і популяризатором читання.

Бібліотека знаходиться на вул. Шевченка, 270а. До слова, у наступні кілька років планують оновити бібліотеки по всіх районах міста.

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