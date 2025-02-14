Львів займає 27-му позицію у рейтингу найзручніших міст для пішоходів

Львів увійшов до рейтингу топ-50 найбільш зручних для пішоходів міст у світі й перебуває на 27-місці. Це єдине українське місто, яке потрапило до рейтингу. Про це йдеться в журналі Nature Cities, передає The Economist. Мешканець Львова витрачає приблизно 10 хвилин, щоб дійти до основних інфраструктурних об’єктів. Для 98% мешканців потрібно витратити 15 хвилин, щоб прийти до лікарень, шкіл, магазинів та ресторанів.

Група італійських дослідників з лабораторії комп'ютерних наук Sony проаналізувала пішохідну доступність у більш як 10 тисячах міст у всьому світі. Науковці зважали, скільки потрібно часу, щоб мешканці різних районів міст могли пішки дійти до шкіл, лікарень, ресторанів та магазинів. Потім дослідники підрахували середній показник для всього міста.

«Найсприятливішими для пішоходів стали європейські міста. У рейтингу великих міст (з населенням понад пів мільйона людей) 45 з 50 найкращих міст для пішоходів розташовані в Європі. Першим став Мілан. В середньому міланцю потрібно йти пішки лише 7 хвилин, щоб дістатися до найважливіших об'єктів», – йдеться в дослідженні.

Зазначимо, що на першому місці рейтингу перебуває Мілан. На нижчих позиціях опинилися Копенгаген, Турин, Дублін, Ліон та Мюнхен. Львів, який перебуває на 27 позиції, випередив такі міста як Кіото, Лондон, Лісабон, Нюрнберг та Афіни. Закривають рейтинг такі міста як Вроцлав, Тайчжун та Токіо.