«Львівобленерго» для проведення ремонтних робіт знеструмило 24 вулиці

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:355070

16 січня «Львівобленерго» для проведення планових ремонтних робіт знеструмить частину вулиць у трьох районах Львова, а аткож у Винниках і Рудному.

смт. Рудно (10:00-16:00) ‒ вул.Волошина, 6, Мазепи, Петрушевича, Шухевича.

Залізничний район (09:00-17:00) ‒ вул. Левандівська, 5,5а.

Франківський район (09:00-17:00) ‒ вул. Багряного, Медведицького, Сулими, 1-36, Суха, Терлецького.

Личаківський район (09:00-17:00) ‒ вул. Запольської, Ярова.

Винники ‒ вул. Винниченка, Вузька, Катрі Гривичевої, Кияка, Котляревського, 11-14, Ломоносова, 15-29, 16-30, Симоненка, Сонячна, Сопілки, Спортова, Шашкевича, Шевченка, 15-29, 16-30.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук