«Львівобленерго» для проведення ремонтних робіт знеструмило 24 вулиці

16 січня «Львівобленерго» для проведення планових ремонтних робіт знеструмить частину вулиць у трьох районах Львова, а аткож у Винниках і Рудному. смт. Рудно (10:00-16:00) ‒ вул.Волошина, 6, Мазепи, Петрушевича, Шухевича. Залізничний район (09:00-17:00) ‒ вул. Левандівська, 5,5а. Франківський район (09:00-17:00) ‒ вул. Багряного, Медведицького, Сулими, 1-36, Суха, Терлецького. Личаківський район (09:00-17:00) ‒ вул. Запольської, Ярова. Винники ‒ вул. Винниченка, Вузька, Катрі Гривичевої, Кияка, Котляревського, 11-14, Ломоносова, 15-29, 16-30, Симоненка, Сонячна, Сопілки, Спортова, Шашкевича, Шевченка, 15-29, 16-30.

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