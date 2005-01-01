У п’ятницю, 30 березня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова. Зокрема, протягом дня світла не буде:



Залізничний район: вул. Городоцька, 265, 271, 273, 275, 277, вул. Дальня, 1-32, вул. Підгаєцька, 2-5, вул. Полтави, 1-43.

Шевченківський район: вул. Варшавська, 58, вул. Масарика, 7, 9, вул. Панча, 7, 7б, вул. Соснова, 26.

Ремонтні роботи мають розпочатись з 09:00 та завершитись до 17:00.